Nuevos datos que muestran el efecto llamada del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España ha resuelto entre mayo de 2025 y abril de este año 1.482.054 expedientes de extranjería, lo que supone un 25% más que en el año anterior. En este sentido, la ministra Elma Saiz ha presumido de que en el primer año de aplicación del Reglamento de la Ley de Extranjería, aprobado por el Ejecutivo en 2024, se han registrado 1.642.209 solicitudes grabadas, un 32,4% más de peticiones para regularizar su situación en España que el año anterior.

Este increíble aumento de las cifras es gracias a que el Ejecutivo socialista puso en marcha el acelerador aprobando el Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 de mayo de 2025 con el objetivo de reducir plazos y trámites además de permitir el famoso proceso de regularización por el cual más de medio millón de inmigrantes van a poder obtener la documentanción.

En su primer año de aplicación, siete de cada diez expedientes resueltos lo hacen al amparo del nuevo Reglamento de Extranjería. En total, son 1.042.112 los expedientes resueltos con la aplicación del Reglamento entre mayo de 2025 y abril de este año. Todo ello, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los 1.482.054 expedientes resueltos en este último año, el 75% se refiere a solicitudes iniciales, mientras que un 16,5% corresponde a renovaciones y el 8,2% a larga duración. Dentro de las iniciales, las más comunes son residencia temporal por circunstancias excepcionales (398.293), residencia temporal (334.055) y estancia en España (169.949). En cuanto a las nacionalidades de procedencia de las personas con expedientes resueltos, el 56% proceden de América (822.901), el 29% de África (432.556), el 11% de Asia (141.559) y el 4% de Europa (62.447).

"España es un ejemplo en política migratoria. Nuestra capacidad para saber dar una respuesta segura y ordenada, al tiempo que incorporamos talento de otros países, nos permite ser líderes en crecimiento económico y creación de empleo", presumió la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Regularización masiva

La ministra también presumió de la importancia de esta nueva norma impulsada por el Ejecutivo, ya que gracias a la misma existe el proceso de regularización extraordinaria. "Es una oportunidad única para dar derechos y obligaciones a nuestros vecinos y vecinas. El RELOEX nos permitió reforzar la figura del arraigo con cinco modalidades, puso en primer plano esta vía de integración que a día de hoy resulta indispensable", ha expuesto. De la misma manera, el Ministerio ha recordado que, desde el año 2022, se han otorgado más de 750.000 autorizaciones de arraigo.

En cuanto a la regularización masiva de inmigrantes por la vía rápida, la ministra señaló el miércoles pasado en el Congreso que "ya se han registrado y se han asignado más de 150.000 citas. Queda mes y medio para finalizar el proceso. Hay citas y tiempo disponibles suficientes", defendió la ministra en la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez.