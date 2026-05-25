El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 22 después de la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de dos casos, uno en Navarra y otro en Gerona. La estadística refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista reciente. Algo que deja en muy mal lugar a la ministra Ana Redondo, ya que hay que remontarse a 2019, en tiempos de Irene Montero, para encontrar una cifra superior de feminicidios en el mismo periodo, cuando se registraron 24 crímenes machistas, según la estadística oficial.

Según informó el Ministerio que dirige Ana Redondo, en el primero de ellos, la víctima tenía 44 años y fue presuntamente asesinada por su pareja, de 43 años, el sábado 16 de mayo. La mujer tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Así, el número de menores de edad huérfanos por violencia machista en España asciende a 12 en 2026 y a 522 desde 2013.

Respecto al crimen de Gerona, tuvo lugar este martes 19 de mayo en Figueras, cuando un hombre, de 48 años, mató presuntamente a puñaladas a su expareja en la plaza Tarradellas de la ciudad gerundense. La mujer tenía 32 años y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Además, el Ministerio de Igualdad confirmó un crimen machista en Alicante, que ocurrió el mismo día. En este caso, la víctima tenía 51 años y fue presuntamente asesinada por su pareja, de 55 años. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Más de la mitad no denunció

En total, 13 de los 22 asesinatos por violencia de género (59,1%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en cinco de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según Igualdad. Esto supone que las víctimas no confían en el blindaje del sistema de prevención establecido por el Gobierno para la protección de las asesinadas. De hecho, en 2025, el 80% de las asesinadas no denunció.

Como siempre y sin un ápice de autocrítica, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado "feminismo y justicia" en un mensaje en la red social X, en alusión al crimen de Navarra: "El asesinato machista de Saida nos golpea y nos llena de rabia. Otra mujer asesinada por una violencia que no es inevitable, sino consecuencia del machismo y de quienes lo toleran, lo niegan o lo blanquean. Frente al terrorismo machista: feminismo y justicia. Ni una menos".