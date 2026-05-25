El rescate de Plus Ultra vuelve a entrar en el campo de la presunta ilegalidad. La trama del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como ya ha publicado Libertad Digital, recurrió a la Fiscalía para boicotear la investigación del rescate a Plus Ultra: "La fiscal jefa es amiga". Pero es que, además, tuvo claro desde el primer momento que, pese a buscar dos vías de acceso al rescate de 53 millones de euros —la vía José Luis Ábalos y la vía Zapatero—, la de máxima influencia en el presidente del Gobierno era la de Zapatero. Una conversación recogida en el informe de la UDEF revela las siguientes frases:

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Rodolfo Reyes [accionista de referencia de Plus Ultra]: 30/03/2020 19:59:05 (UTC+0) Delcy que llame a Ábalos

Julio Martínez Sola [presidente y cofundador de Plus Ultra]: 30/03/2020 19:59:42 (UTC+0) O alguien con Zapatero...

Rodolfo Reyes: 30/03/2020 20:00:51 (UTC+0) ¿Sirve para algo ese 'señor'?

Julio Martínez Sola: 30/03/2020 20:01:32 (UTC+0) Es pro Sánchez

Rodolfo Reyes: 30/03/2020 20:01:50 (UTC+0) Y pro Maduro

La UDEF explica el contexto de esta conversación de la siguiente manera: previamente hay "conversaciones entre Miguel Palomero de Juan [abogado cercano a la trama] y Rodolfo Reyes Rojas recogidas en el informe 5183 UDEF-BBCA de fecha 14/11/2025, remitido a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

De hecho, "en el informe 1907 UDEF-BBCA de fecha 22/04/2026, ya se hizo referencia a que los investigadores, originalmente, habían señalado como el 'amigo' de Palomero a Julio Martínez Martínez [el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero identificado por la trama como 'el lacayo de Zapatero'], entendiendo que los responsables de Plus Ultra habían buscado una única vía de influencia, si bien con el avance de la investigación se determinó la existencia de dos vías de influencia (vía Zapatero y vía Ábalos) y que el 'amigo' de Palomero se correspondería con Koldo García".

"Posteriormente, en fecha 30/03/2020, Rodolfo Reyes envía un mensaje de texto a Julio Martínez Sola y le pregunta: '¿Tienes idea de cómo llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc., etc., etc.?'. Julio Martínez Sola indica a su vez a Rodolfo Reyes que Roberto (Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra Líneas Financieras), se lo había comentado ya, y que en consecuencia él había establecido dos vías de actuación: 'Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías'" -"Delcy que llame a Ábalos" - "O alguien con Zapatero".

Pero en esa conversación hay un fragmento que alude a Sánchez: "En la misma conversación, Rodolfo Reyes le dice a Julio Martínez Sola: '¿Sirve para algo ese "señor"?', produciéndose un intercambio de opiniones, 'Es pro Sánchez' - 'Y pro Maduro', señalando finalmente Julio Martínez Sola que 'el fin justifica los medios'. Rodolfo Reyes le responde que va a preguntar por sus amigos en Caracas y que la crisis es una oportunidad y que hay que encontrarla", explica la UDEF en el informe.

El fragmento se suma a la cercanía mostrada por la trama con respecto a la "fiscal jefe", cargo aupado más tarde por el ya condenado fiscal general Álvaro García Ortiz. Y es que antes de que el caso fuera remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Esperanza Collazos, investigó el rescate de la aerolínea en contra del criterio de la Fiscalía. Cuando se inició la investigación del rescate de Plus Ultra, la fiscal general del Estado era Dolores Delgado. Posteriormente, fue sustituida por Álvaro García Ortiz.

Y el mismo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) recoge un intercambio de mensajes entre el empresario venezolano Rodolfo Reyes y el abogado Miguel Palomero muy delicado.

Según la UDEF, "tras la concesión del primer tramo de la ayuda pública, las últimas conversaciones a las que se va a hacer alusión son en referencia al bloqueo judicial del importe del segundo tramo (34 millones de euros) por parte del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. En este contexto, se producen varias conversaciones entre Miguel Palomero y Rodolfo Reyes: 20/05/2021, Miguel Palomero dice que la fiscal jefa es amiga y que 'hay que cortar esto'. 24/05/2021, Miguel Palomero dice haber contactado con Julio Martínez Sola y ofrece su asesoramiento legal, poniendo en duda la estrategia de Santiago (Fernández Lena). Rodolfo Reyes dice que quiere hablar con Miguel Palomero en Caracas. 25/05/2021, Miguel Palomero dice que hay que coordinar adecuadamente la personación de Plus Ultra en el procedimiento. 26/05/2021, Miguel Palomero dice que hay que diferenciar 'lo de Rodolfo' de 'lo de Plus Ultra'. Rodolfo Reyes le dice que hable con Santiago (Fernández Lena)".

La conversación intervenida señala que "la fiscal jefa es amiga", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras la fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez. María Luisa Llop llevó inicialmente el caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Fue la fiscal del Ministerio Público asignada a la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI. Solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa, argumentando que no había indicios suficientes de delito en la concesión de las ayudas.

En agosto de 2021 (mientras la jueza Esperanza Collazos estaba de vacaciones), pidió al juez sustituto que levantara la suspensión del pago de los 34 millones pendientes, permitiendo que se completara el rescate. Posteriormente fue ascendida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por decisión del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este nombramiento fue muy criticado y visto como un "premio" por su actuación en el caso Plus Ultra.

Por su parte, Pilar Rodríguez fue la fiscal jefe provincial de Madrid entre 2018 y 2026. Rodríguez fue investigada por un delito de revelación de secretos en el caso del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Recibió el sobrenombre de fiscal cianuro al asegurar que en la nota de prensa en la que se filtró información contra el novio de Ayuso daban "ganas de poner un poquito de cianuro".