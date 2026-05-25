El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido abrir dos piezas separadas del caso Plus Ultra al aflorar durante la investigación delitos cometidos por terceras personas ajenas a la trama corrupta.

El magistrado imputó la semana pasada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad o blanqueo de capitales. Además, se registró la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: 'What The Fav', la empresa de sus hijas y las sociedades Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Ajenos a la trama

Según consta en un auto del juez Calama que forma parte del sumario del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "las presentes actuaciones tienen por objeto la investigación de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal, sin perjuicio de su ulterior calificación en el momento procesal oportuno".

"Al margen de estos hechos, los atestados 5621/2025, 791/2026 y 793/2026 UDEF-BBCA ponen de manifiesto la existencia de otros posibles ilícitos penales revelados a través del análisis de los dispositivos de almacenamiento masivo intervenidos en la causa, y que serían imputables a terceras personas ajenas a la trama investigada", añade.

"En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 762.6 LECrim, procede la formación de dos piezas separadas para la investigación de tales hechos. A tal efecto, deben desgajarse de la presente causa los informes mencionados, integrándose todos ellos en la PDP 2/2026, y uniéndose testimonio de los dos primeros a la PDP 3/2026", apunta.

Por todo ello, acuerda "formar dos piezas separadas para la investigación de los hechos puestos de manifiesto en los atestados 5621/2025, 791/2026 y 793/2026 UDEF-BBCA, relativos a posibles ilícitos penales imputables a terceras personas ajenas a la trama investigada en la presente causa, de conformidad con lo dispuesto en el art. 762.6 LECrim. "Desgajar de las presentes actuaciones los informes y documentación incorporados en dichos atestados, integrándose todos ellos en la pieza separada de investigación PDP 2/2026, y uniéndose testimonio de los dos primeros atestados a la pieza separada de investigación PDP 3/2026, a los efectos de su investigación autónoma".

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