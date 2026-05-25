El juez lanza una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, el prestamista de los lingotes de oro

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía Plus Ultra, por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Según figura en la orden de detención internacional a la que ha tenido acceso Libertad Digital, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos de Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención (OID) por los mismos delitos.

Asimismo, Calama ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhoeven, quien junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, «presunto cliente». Leendert Verhoeven fue el responsable de ofrecer un préstamo a Plus Ultra por valor de 10 millones de dólares cuando la compañía ya atravesaba grandes complicaciones económicas. Su figura es una de las primeras que detectó la Fiscalía suiza, que advirtió cómo, presuntamente, parte de los 53 millones de euros del rescate otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez acababan en sus manos, lo que sería un pago de la compañía para saldar las deudas con el exacreedor de Plus Ultra. Cuando la UDEF registró su domicilio de Palma de Mallorca encontró numerosos relojes de lujo y varios lingotes de oro.

De hecho, este fue uno de los gestores que «idearon» un plan para apropiarse de dinero procedente del rescate y posteriormente moverlo internacionalmente para lavarlo. Según los indicios del procedimiento, Reyes y otros gestores de Plus Ultra «idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero ‘limpio’, que fue destinado en parte y mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo, de la que presuntamente forma parte el antedicho».

Además, el juez cree que también se destinaron grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.