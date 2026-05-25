Nuevo apoyo del PSOE al separatismo vasco y a los etarras. Este lunes, la formación liderada por María Chivite en Navarra, ha evitado exigir al Athletic Club de Bilbao que retire a Navarra del mapa de País Vasco en su camiseta. El club vasco desató una fuerte polémica en el final de temporada tras la presentación oficial de su nueva equipación para el curso que viene. El diseño incluye en la parte posterior del cuello la silueta de Euskal Herria, un mapa que agrupa los territorios del País Vasco, el País Vasco francés y la Comunidad Foral de Navarra.

La iniciativa del club bilbaíno provocó una inmediata y contundente reacción de rechazo por parte del Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que acusaron a la entidad deportiva de utilizar el fútbol como una nueva maniobra de propaganda separatista y anexionista. Por ello, dichas formaciones han llevado al parlamento navarro diversas propuestas para pedir al club vasco que dé marcha atrás y en las que se pedía que la Cámara solicitara al Athletic Club de Bilbao que retire de su camiseta el escudo de 'Euskal Herria' que incluye a Navarra y una ikurriña.

El PSOE y Bildu se lavan las manos

UPN ha contado para su declaración con el apoyo de Partido Popular y Vox, mientras que los proetarras de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra y el PSOE se ha abstenido.

En el caso del texto de Vox, lo han respaldado UPN y PP y el resto han votado en contra. La formación de Santiago Abascal pedía que el Parlamento de Navarra condenara "firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional".

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que su formación quiere "respeto" y ha señalado que Navarra tiene una "historia propia, una bandera propia, un himno propio, y que no necesita a nadie más". "Generar confrontación con un tema como este es innecesario, gratuito y una manifiesta falta de respeto a una mayoría social de Navarra que no se siente representada por esa imagen", ha asegurado.

El portavoz del PP navarro, Javier García, ha considerado que la camiseta del Athletic es una "falta de respeto al incluir dentro de ese mapa que no existe a la Comunidad foral de Navarra". "Este gesto representa un desprecio a la realidad institucional de la Comunidad foral de Navarra. Quienes dicen ser navarros han votado en contra de una declaración institucional en defensa de nuestra identidad. A los socialistas que dicen defender Navarra parece que se les ha olvidado ser navarros. Parece que los socios tiran y no quieren incomodarles", ha apuntado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que la equipación del Athletic es "un menosprecio a la identidad foral de Navarra" y ha explicado que Vox ya remitió escritos al Consejo Superior de Deportes, a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol "para que actúen y exijan al Athletic la retirada de ese elemento de todas sus equipaciones, productos oficiales y comunicaciones". "Vox ya está estudiando todas las acciones legales que consideremos pertinentes para defender la integridad territorial y simbólica de Navarra. No vamos a consentir que se normalice esta apropiación", ha señalado.