El tesoro oculto de Zapatero: brillantes y zafiros de alta calidad que podrían rondar el millón de euros

Entre las piezas de joyería que se han localizado en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Policía Nacional, constan varias piezas de relojería, bisutería o joyería, como collares, pendientes, pulseras, anillos y brazaletes.

Entre los relojes, se encuentran un reloj de color dorado con la inscripción Longines, dos relojes de color plateado de la marca Certina y correa de cadena, y un reloj de color dorado de la marca Pierre Balmain. No son relojes de lujo ni tampoco de los catalogados como alta relojería. Además, entre ellos se encuentra una réplica de un reloj Franck Muller, que en relojería se conoce como homenaje y que no tiene un gran valor económico.

En cuanto a las piezas de joyería, según la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar, estas son parte de la "herencia de Sonsoles Espinosa", así como "regalos de diferentes viajes" realizados por la pareja. Sin duda, unos regalos al alcance de muy pocos.

Entre las diferentes joyas destaca una que en el informe se detalla como "un collar de color plateado con 13 piedras de color azul" y que podría alcanzar un valor de mercado de más de 100.000 euros. Según el joyero Víctor Soto, de Joyería Vinateros, se trata de una aproximación a dicho precio ya que habría que ver la pieza en mano para determinar la pureza y talla de las mismas, pero podrían ser brillantes y zafiros, e incluso por las fotografías, algunas que tienen brillo rojizo, podrían ser rubíes, una de las piedras más costosas, lo que haría que el valor se pudiera incrementar considerablemente.

A Ignacio Torres, de la Joyería Torres del barrio de Salamanca, le llama la atención que no haya ni una joya de diario, sino joyas de gran valor y piezas de gran relevancia. Hablamos siempre de alta joyería. Para Ignacio, "son piezas de muy buena manufactura y el producto es de alta calidad".

Podría tratarse de algún lote de pulsera, pendientes y anillo que, si son de alta calidad como así parece, podrían valer entre 200.000 y 400.000 €. A Ignacio le cuadra que sean del tipo de joyas que suelen regalar los árabes y que les hemos visto, por ejemplo, a las princesas europeas, entre ellas a la reina Letizia.

Asimismo, al tratarse de alta joyería suelen llevar un certificado de tasación y compra con toda la información de cada pieza, es decir, debe llevar una explicación con la descripción de la pieza, así como la pureza, los quilates, el tipo, claridad y color de las piedras.