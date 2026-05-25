La acusación popular pide imputar a las hijas y la mujer de Zapatero por el caso Plus Ultra

La asociación Hazte Oír ha presentado un escrito ante el juez Luis Calama en el que se pide la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La empresa de las hijas de Zapatero, la consultora de comunicación What The Fav, recibió un total de 745.457 euros de empresas vinculadas a la trama Plus Ultra. Mientras tanto, ellas se transfirieron a sus cuentas personales un total de 447.095 euros. Estas cuentas tenían la particularidad de que Zapatero figura como autorizado, por lo que —aunque depende de si sus hijas le interpusieron algún tipo de restricción bancaria— estaría autorizado para, incluso, realizar pagos.
En este contexto, la asociación, que ejerce la acusación popular, ha pedido una batería de diligencias para investigar a fondo el papel de sus hijas como cooperadoras necesarias de la trama e incluso beneficiarias de las actividades ilegales del expresidente Zapatero. Según ha podido saber Libertad Digital, la asociación también ha pedido que se impute a María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, «por su condición de cotitular de una cuenta que habría recibido fondos de Análisis Relevante, S.L.», la empresa de Julio Martínez Martínez. La esposa sería también la beneficiaria de las presuntas mordidas pagadas a Zapatero al tener ambos una cuenta compartida.
Asimismo, piden al juez de la Audiencia Nacional que cite como investigados a los exmiembros del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Plus Ultra y que no estarían aforados actualmente: Arancha González Laya, Pablo Iglesias Turrión, Isabel Celaá Diéguez, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.
De la misma forma, pretenden que el juez amplíe la investigación también hacia la llamada «vía Ábalos» y que impute al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de conocer el papel del Ministerio en el rescate de Plus Ultra, mediante el cual el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea. De la misma forma, piden la imputación del que fuera su mano derecha, Koldo García.
Por otra parte, instan al juez Calama a que incorpore a la investigación la querella presentada el pasado mes de enero por la asociación Hazte Oír contra Zapatero por narcotráfico. Esta fue ampliada posteriormente y, al ser inadmitida, presentaron un recurso de apelación. Documentación que, según entienden desde Hazte Oír, debe ser incluida en la causa. Además, Hazte Oír se reserva el derecho de promover exposición razonada ante el Tribunal Supremo respecto de los aforados como Sánchez o la exministra de Hacienda y máxima responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano que otorgó el rescate.
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