Menú
España

La acusación popular pide imputar a las hijas y la mujer de Zapatero por el caso Plus Ultra

Además, piden imputar a Ábalos, así como a todos los exmiembros del Consejo de Ministros que actualmente no se encuentran aforados.

|
Además, piden imputar a Ábalos, así como a todos los exmiembros del Consejo de Ministros que actualmente no se encuentran aforados.
Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, este martes en Madrid. | EFE

La asociación Hazte Oír ha presentado un escrito ante el juez Luis Calama en el que se pide la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

La empresa de las hijas de Zapatero, la consultora de comunicación What The Fav, recibió un total de 745.457 euros de empresas vinculadas a la trama Plus Ultra. Mientras tanto, ellas se transfirieron a sus cuentas personales un total de 447.095 euros. Estas cuentas tenían la particularidad de que Zapatero figura como autorizado, por lo que —aunque depende de si sus hijas le interpusieron algún tipo de restricción bancaria— estaría autorizado para, incluso, realizar pagos.

En este contexto, la asociación, que ejerce la acusación popular, ha pedido una batería de diligencias para investigar a fondo el papel de sus hijas como cooperadoras necesarias de la trama e incluso beneficiarias de las actividades ilegales del expresidente Zapatero. Según ha podido saber Libertad Digital, la asociación también ha pedido que se impute a María Sonsoles Espinosa Díaz, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, «por su condición de cotitular de una cuenta que habría recibido fondos de Análisis Relevante, S.L.», la empresa de Julio Martínez Martínez. La esposa sería también la beneficiaria de las presuntas mordidas pagadas a Zapatero al tener ambos una cuenta compartida.

Relacionado

Asimismo, piden al juez de la Audiencia Nacional que cite como investigados a los exmiembros del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de Plus Ultra y que no estarían aforados actualmente: Arancha González Laya, Pablo Iglesias Turrión, Isabel Celaá Diéguez, José Manuel Rodríguez Uribes, Pedro Duque, Reyes Maroto, Alberto Garzón, Manuel Castells y Carolina Darias.

De la misma forma, pretenden que el juez amplíe la investigación también hacia la llamada «vía Ábalos» y que impute al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, con el objetivo de conocer el papel del Ministerio en el rescate de Plus Ultra, mediante el cual el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea. De la misma forma, piden la imputación del que fuera su mano derecha, Koldo García.

Por otra parte, instan al juez Calama a que incorpore a la investigación la querella presentada el pasado mes de enero por la asociación Hazte Oír contra Zapatero por narcotráfico. Esta fue ampliada posteriormente y, al ser inadmitida, presentaron un recurso de apelación. Documentación que, según entienden desde Hazte Oír, debe ser incluida en la causa. Además, Hazte Oír se reserva el derecho de promover exposición razonada ante el Tribunal Supremo respecto de los aforados como Sánchez o la exministra de Hacienda y máxima responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano que otorgó el rescate.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida