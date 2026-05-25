La trama de Zapatero penetró hasta el círculo más cercano a Sánchez

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la trama de Zapatero, las entrañas del PSOE y sus socios.

La trama de Zapatero llega al corazón del PSOE y de La Moncloa

Según ha podido saber LD, la UDEF ha identificado a la empresa que canalizó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares a través del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE de Pedro Sánchez y la Internacional Socialista que preside. Se trata de Apamate Corporate And Trust, administrada por el ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, y vinculada a un banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores. Esta empresa transfirió 300.000 euros a la empresa de Víctor de Aldama, solo 16 días antes del Delcygate. Según esta información, Zapatero canalizó los cupos de PDVSA efectuando diferentes pagos y empleando cuentas bancarias en países como Panamá o Rusia. Precisamente sobre Panamá, cuenta Alejandro Entrambasaguas en El Debate que la UDEF está rastreando la posible existencia de transferencias bancarias a Zapatero desde una sociedad offshore radicada en el país.

Según las investigaciones, el expresidente también habría recibido dinero procedente del petróleo chino. The Objective asegura que el régimen comunista compensó a Zapatero con «cupos» de petróleo por ayudar a implantar el 5G de Huawei. El directivo de Huawei Antonio Mangas contactó a comisionistas y lobistas para desplegar el «blanqueamiento». En España, los contactos de Zapatero alcanzaban al núcleo duro de Sánchez. El Mundo desvela que él "reclutó al jefe económico de La Moncloa como ponente para captar clientes". Habría recurrido a Manuel de la Rocha para un webinar de Análisis Relevante sobre fondos europeos e inversión china en el que también participó el exministro Miguel Sebastián. Solo los invitados de interés para la empresa podían asistir al evento con una contraseña. De la Rocha también tuvo un papel fundamental en el rescate de Air Europa en el que, teóricamente, no podría haber participado con "voz y voto", como hizo. Y, según abc.es, su exmujer, Érika Rodríguez, está también vinculada al think tank de Zapatero. Es exconcejala del PSOE en Madrid.

Puente, en problemas

Cuenta Vozpópuli que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, adjudicó 5,5 millones de euros a una constructora china vinculada a Zapatero para reconstruir el barranco del Poyo tras la DANA. La adjudicataria fue Puentes y Calzadas Infraestructuras, compañía adquirida en 2020 por China Communications Construction Company, uno de los gigantes empresariales del aparato económico del Partido Comunista Chino.

Además, según el mismo diario digital, el sucesor de Ábalos habría autorizado un incremento de casi dos millones de euros sobre el contrato adjudicado a la UTE liderada por Aldesa, la constructora salpicada por la investigación judicial del caso Plus Ultra y vinculada al entorno empresarial de Zapatero. La modificación contractual afectó a las obras de la terminal logística e intermodal de Júndiz, en Vitoria-Gasteiz.

¿Qué futuro le espera al expresidente?

A la espera de que se levante el secreto de sumario, siguen apareciendo noticias que complican el futuro judicial del expresidente del Gobierno. Según El País, que ya le dedica cinco páginas a este asunto, la Policía ha detectado el ingreso de 2,6 millones de euros en las cuentas de Zapatero en cinco años, muchos de ellos "sospechosos".

El juez Calama ha aceptado la personación de PP, Vox y Hazte Oír como acusaciones populares por lo que previsiblemente, tras escuchar al expresidente el próximo 2 de junio, se celebrará una vista para estudiar posibles medidas cautelares. Dice El Mundo que es poco probable que el magistrado le envíe a prisión provisional porque sería difícil demostrar el riesgo de destrucción de pruebas y de fuga, a pesar de que la pasada semana —el mismo día en que se le comunicó su imputación— tenía pensado viajar al extranjero.

La trama de Zapatero penetró hasta el círculo más cercano a Sánchez 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/L3NCCLdzMP — esRadio (@esRadio) May 25, 2026

El papel de la SEPI de Montero en el rescate de Plus Ultra

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, aún no ha dado explicaciones sobre el rescate de la aerolínea venezolana a pesar de que ella era la máxima responsable de la SEPI. Hoy abc.es desvela que la sociedad pública "destruyó documentos de Plus Ultra al inicio de la investigación". Según los agentes de la UDEF, los responsables de la SEPI les entregaron "carpetas vacías" de los informes sobre la operación anteriores a 2025. Esta información, dice el diario en su editorial, demostraría que "Zapatero no operaba como una figura privada desconectada del Gobierno, sino como un actor integrado en el ecosistema de poder construido alrededor de Sánchez. Y si las sospechas descritas por la UDEF terminan confirmándose, el daño no afectará solo a un expresidente, sino a toda una forma de entender el ejercicio del poder basada en la confusión entre partido, Gobierno e influencia personal".

Cabe preguntarse también si es posible que la todopoderosa Montero —ella misma se describió como la mujer con más poder de la democracia española— no se enterase de nada. No parece creíble. Como tampoco lo es que no supiesen nada de los negocios del expresidente los grandes grupos mediáticos. Sobre esto escribe hoy Federico Jiménez Losantos en El Mundo que "En 2019, Javier de Paz fundó con Zapatero Análisis Relevante, una pantalla para cobrar comisiones en todo el mundo por el oro, el petróleo venezolano y demás. El silencio mediático, con pocas excepciones, se mantuvo. Pero no es posible que durante tantísimos años trincando y haciéndose el santito, ningún grupo mediático de los suyos supiese nada. ¿Ni un crimen, ni una mordida? Grandes profesionales ciegos y mudos. Ja".

¿Está dispuesto el PNV a dejar caer al Gobierno?

El partido que permitió a Sánchez sacar adelante la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, de la que se cumplen estos días ocho años, podría ser el mismo que acabe echándole de La Moncloa. Ayer el PNV amagó pero sin golpear. Dice Aitor Esteban que sería "irresponsable" mantener las elecciones para 2027, que deberían celebrarse este mismo año. Sin embargo, fuentes del partido trasladan a El País que no apoyarían una eventual moción ahora. Esta información casa con el editorial de El Mundo en el que achacan a los nacionalistas vascos una "calculada ambigüedad", de ahí que señalen que "no basta con insinuar preocupación ética mientras se continúa sosteniendo al Ejecutivo".

Entretanto, en la sala de máquinas de La Moncloa trabajan en algún plan que les permita seguir en el poder. Dice Ignacio Camacho en ABC que la fórmula tendría que permitirle "aglutinar los intereses del separatismo y de la izquierda", una especie de "frente popular con un programa (de)constituyente que extreme la polarización y excite el enfrentamiento civil hasta anular cualquier atisbo de convivencia. Una propuesta radical —confederal, republicana, lo que sea— ante la que no quepan actitudes neutrales o posiciones intermedias. A todo o nada, de perdidos al río".

A punto de desvelarse el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres

La razon avanza que la UCO de la Guardia Civil tiene los indicios de supuestos delitos muy "atados" contra el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Según fuentes cercanas a la investigación, el informe estaría ya redactado, aunque todavía no habría sido entregado al juez. Los agentes habían encontrado indicios, conversaciones y una cronología que la Guardia Civil considera relevante. Por ahora, Torres no está imputado pero sí ha declarado en el Tribunal Supremo en calidad de testigo por escrito.

A un año de las elecciones autonómicas empiezan los sondeos

El Español publica una encuesta que demuestra el hartazgo de los votantes socialistas: el 48% pide elecciones ya y el 44% que se suspenda de militancia al expresidente. El Mundo comienza a publicar este lunes una serie de sondeos que así lo acreditan y que vendrían a agravar la crisis del partido. Desde el 23-J, los socialistas han perdido todas las elecciones salvo las catalanas. Y con la publicación de los últimos escándalos judiciales, los barones quieren que Sánchez adelante las generales para que los resultados no les contaminen.

A grandes rasgos, el resumen de las encuestas sería este: Emiliano García-Page podría perder la mayoría absoluta por un escaño. En Navarra, los proetarras de Bildu podrían obtener mejor resultado que el PSN de María Chivite que, sin embargo, empieza a remontar tras el escándalo de Santos Cerdán. Y en Asturias podría haber un vuelco histórico con un gobierno de PP y Vox, que echaría al socialista Adrián Barbón del Gobierno regional. Es decir, de las cuatro regiones en las que aún gobierna el PSOE, podría perder tres.