La trama Plus Ultra liderada presuntamente por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero conectó a una empresa perteneciente al Partido Comunista Chino con el Régimen Bolivariano de Venezuela de Nicolás Maduro para que "los chinos" compraran petróleo crudo venezolano. "El Líder se reunió con ellos en China", se puede leer en las conversaciones de la trama recogidas en un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

El exlíder del PSOE fue imputado la pasada semana ante los severos indicios que el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama ha encontrado en su investigación acerca del rescate de la aerolínea de Plus Ultra. Esta investigación comenzó en las Fiscalías Anticorrupción de Suiza y Francia y buscaba la procedencia de un blanqueo de capitales posterior al rescate de 53 millones de euros otorgado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"'Sí, pero debemos tener claro que vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del partido comunista chino' (11:23:11 horas), 'Es un grupo estatal del PCC, para la compra de materias primas. El Líder se reunió con ellos en China. Tal como expresa su LOI, piden que los dirijan a los gobiernos, instituciones confiables para comprar esos productos de inmediato' (11:25:12 horas), 'Petcoke 23.01.2024" (11:52:27 horas)]', señalan algunos de los mensajes recogidos por la UDEF de las conversaciones recogidas entre los empresarios Julio Martínez Martínez y Domingo Amaro.

El auto de Calama

"De los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores deben canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada, quienes han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (LOI)", señalaba en similares términos el auto del juez Calama.

Por su parte el auto reflejaba que la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, apodada como La Dama, era la encargada de la asignación de buques. "Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero, quien dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política", añadía el auto.

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