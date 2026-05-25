Los implicados en la trama Plus Ultra hicieron referencia al posible pago a "jueces, policías y funcionarios" mientras maniobraban para que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatase a la aerolínea tras la pandemia del covid-19.

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se recoge la conversación del 31 de diciembre del año 2020. ‘Felipe Baca le dice a Miguel Palomero, que cree que en ese paquete si hay 50 (50.000€ en efectivo). Palomero le responde ‘Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje’".

Además, durante el transcurso de la conversación Baca le encarga a Palomero realizar dos pagos. "Uno por un importe de 3.000 euros a ‘Alejandra’, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2.000 euros a ‘JESSICA’, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre ‘JESS’ con un número de teléfono español", recoge el informe.

El titular de este teléfono, tal y como se reflejó en el auto del juez Calama se corresponde con Jessica Rodríguez "quien es conocida públicamente por su vinculación con el exministro José Luís Ábalos".

"La fiscal jefa es amiga"

Otro de las conversaciones recogidas en el informe, como ya ha publicado este diario, refleja mensajes entre el empresario venezolano Rodolfo Reyes y Palomero. Esta conversación se produce una vez concedido el primer tramo del rescate y estando bloqueado judicialmente el segundo (34 millones de euros). "La instrucción es muy importante, La fiscal jefa es amiga. Hay que cortar esto", le escribe Palomero a Reyes en tres mensajes seguidos.

La conversación intervenida señala que "la fiscal jefa es amiga", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras las fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

María Luisa Llop llevó inicialmente el Caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Fue la fiscal del Ministerio Público asignada a la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI. Solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa, argumentando que no había indicios suficientes de delito en la concesión de las ayudas.

En agosto de 2021 (mientras la jueza Esperanza Collazos estaba de vacaciones), pidió al juez sustituto que levantara la suspensión del pago de los 34 millones pendientes, permitiendo que se completara el rescate. Posteriormente fue ascendida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por decisión del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Este nombramiento fue muy criticado y visto como un "premio" por su actuación en el caso Plus Ultra.

Por su parte, Pilar Rodríguez fue la fiscal jefe provincial de Madrid entre 2018 y 2026. Rodríguez fue investigada por un delito de revelación de secretos en el caso del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Recibió el sobrenombre de "fiscal cianuro" al asegurar que en la nota de prensa en la que se filtró información contra el novio de Ayuso daban "ganas de poner un poquito de cianuro". El pasado mes de abril, la nueva fiscal general del Estado Teresa Peramato promocionó a Pilar Rodríguez como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.

Siguiendo la cronología de los hechos, el 30 de julio de 2021 "la Fiscalía de Madrid solicitó al Juzgado el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros pendientes".

Por su parte, el 18 de agosto del mismo año Julio Martínez Martínez le envía una noticia a Reyes titulada: "La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra". Reyes Pregunta si lo conoce "y hace referencia a haber realizado un pago de 10.000, sin especificar divisa".

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