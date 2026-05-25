Los implicados en la trama Plus Ultra hicieron referencia al posible pago a "jueces, policías y funcionarios" mientras maniobraban para que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatase a la aerolínea tras la pandemia del covid-19.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Así se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el que se recoge la conversación del 31 de diciembre del año 2020. ‘Felipe Baca le dice a Miguel Palomero que cree que en ese paquete sí hay 50 (50.000€ en efectivo). Palomero le responde ‘Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje’".

Además, durante el transcurso de la conversación Baca le encarga a Palomero realizar dos pagos. "Uno por un importe de 3.000 euros a ‘Alejandra’, aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano y otro por un importe de 2.000 euros a ‘JESSICA’, remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre ‘JESS’ con un número de teléfono español", recoge el informe.

El titular de este teléfono, tal y como se reflejó en el auto del juez Calama se corresponde con Jessica Rodríguez "quien es conocida públicamente por su vinculación con el exministro José Luis Ábalos".

"La fiscal jefa es amiga"

Otra de las conversaciones recogidas en el informe, como ya ha publicado este diario, refleja mensajes entre el empresario venezolano Rodolfo Reyes y Palomero. Esta conversación se produce una vez concedido el primer tramo del rescate y estando bloqueado judicialmente el segundo (34 millones de euros). "La instrucción es muy importante, la fiscal jefa es amiga. Hay que cortar esto", le escribe Palomero a Reyes en tres mensajes seguidos.

La conversación intervenida señala que "la fiscal jefa es amiga", pero sin especificar de qué fiscal se trata. La fiscal del caso Plus Ultra era María Luisa Llop, mientras la fiscal jefe provincial de Madrid era Pilar Rodríguez.

María Luisa Llop llevó inicialmente el Caso Plus Ultra en el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid. Fue la fiscal del Ministerio Público asignada a la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI. Solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa, argumentando que no había indicios suficientes de delito en la concesión de las ayudas.

En agosto de 2021 —mientras la jueza Esperanza Collazos estaba de vacaciones—, pidió al juez sustituto que levantara la suspensión del pago de los 34 millones pendientes, permitiendo que se completara el rescate. Posteriormente fue ascendida a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por decisión del entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Este nombramiento fue muy criticado y visto como un "premio" por su actuación en el caso Plus Ultra.

Por su parte, Pilar Rodríguez fue la fiscal jefe provincial de Madrid entre 2018 y 2026. Rodríguez fue investigada por un delito de revelación de secretos en el caso del entonces fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Recibió el sobrenombre de "fiscal cianuro" al asegurar que en la nota de prensa en la que se filtró información contra el novio de Ayuso daban "ganas de poner un poquito de cianuro". El pasado mes de abril, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, promocionó a Pilar Rodríguez como fiscal de la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.

Siguiendo la cronología de los hechos, el 30 de julio de 2021 "la Fiscalía de Madrid solicitó al Juzgado el levantamiento de la medida cautelar que mantenía bloqueados los 34 millones de euros pendientes".

Por su parte, el 18 de agosto del mismo año Julio Martínez Martínez le envía una noticia a Reyes titulada: "La SEPI pone a su director de negocios Julián Mateos al frente del fondo de rescate tras la polémica con Plus Ultra". Reyes pregunta si lo conoce "y hace referencia a haber realizado un pago de 10.000, sin especificar divisa".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com