La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe ante el juez Peinado en el que se señala que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, asumía gastos de "su esfera personal" en favor de la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado mes de abril, el juez Peinado procesó por cuatro delitos a Begoña Gómez y a su asesora: corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Desde entonces, la defensa de la esposa de Pedro Sánchez ha adoptado la estrategia de remitir numerosos escritos al juez pidiendo su absolución.

"De los elementos reflejados hasta el momento, se destaca que Begoña Gómez asume determinados gastos desde su esfera personal que juegan en favor de la Plataforma", señala el informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La misma unidad de la Guardia Civil entiende que son "pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM".

Además, el informe también identifica dos pagos que la mujer del presidente del Gobierno emite "desde sus cuentas personales" en favor de Sandra Anfaiha, una persona que tiene un "rol" importante en el último tramo del desarrollo de la herramienta.

"En todo caso, se desconoce el motivo último de esos pagos, destacándose el de 10.04.2024, por valor de 3.570 euros, que se emite desde la cuenta bancaria titulada por la sociedad TRANSFORMA TSC SL", recoge el informe.

Los viajes de Begoña

El último informe de la UCO, tal y como publicó Libertad Digital, estuvo centrado en los viajes que realizó Gómez. En concreto, el informe reveló que la esposa de Sánchez viajó a República Dominicana en aviones de Air Europa.

En cuanto al total de los viajes, la unidad de la Guardia Civil detectó 36 vuelos desde agosto de 2021 hasta octubre de 2025. Peinado estaba interesado en conocer los viajes a República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación Rusa, pero la UCO también encontró la certificación de vuelos a Reino Unido, Ghana, Egipto, República Dominicana, Italia, México, Costa Rica, Perú, Suiza y Países Bajos.

No obstante, en el informe de 20 páginas de la UCO no se detallaba si los viajes realizados por Gómez fueron hechos en calidad de mujer del presidente del Gobierno o como particular. Además, la UCO también reflejó tres viajes de su asesora, cuyos destinos son: México, Egipto y Estados Unidos.

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