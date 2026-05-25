La UDEF destapa a la empresa que canalizó los cupos de PDVSA con Zapatero para financiar ilegalmente al PSOE: Apamate

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha identificado a la empresa que canalizó los cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA por valor de 250 millones de dólares a través del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE de Pedro Sánchez y la Internacional Socialista que preside.

Según ha podido saber Libertad Digital en exclusiva, la compañía que hace de nexo entre el caso Plus Ultra, la financiación ilegal del PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero es Apamate Corporate And Trust. Esta mercantil toma su nombre de uno de los árboles ornamentales más emblemáticos de Venezuela, el apamate, célebre por su espectacular floración rosada. Dicha sociedad está administrada por el ciudadano español nacido en Venezuela, Carlos Parra Delgado, y a su vez la mercantil está vinculada a un banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores. El grupo empresarial Kingdom que creó Flores y su fundación comunicaron el pasado mes de febrero su muerte a los 55 años.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Apamate Corporate and Trust transfirió 300.000 euros a la empresa de Víctor de Aldama, Deluxe Fortune, el 3 de enero de 2020. Dicho pago se produjo solo 16 días antes de que la entonces n.º 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizara en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Dicho pago, al igual que la visita de la n.º 2 de Maduro a nuestro país, está relacionado con la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez desde noviembre de 2022. De hecho, se produjeron otros pagos con el mismo objeto".

"Zapatero canalizó los cupos de PDVSA por valor de 250 millones de dólares a través de la empresa Apamate Corporate and Trust de Francisco Flores efectuando diferentes pagos y empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia. No obstante, no se descarta que otras sociedades fueran utilizadas con el mismo propósito", destacan.

Aldama ya señaló a Francisco Flores en su declaración secreta del pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación de la financiación ilegal del PSOE. En dicha declaración, Aldama aportó el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de la empresa estatal venezolana PDVSA que desveló en exclusiva LD hace más de un año. Este procedimiento es investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Víctor de Aldama.

Sobre de PDVSA.

Los movimientos de Apamate en el caso Plus Ultra

El auto del titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, con el que se imputa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad hace varias referencias a la empresa Apamate Corporate and Trust y al desaparecido "testaferro" de Zapatero, Francisco Flores:

En fecha 13.10.2020, Julio Martínez Martínez envía a un contacto grabado en su agenda como Francisco Flores, un archivo denominado "Contrato AR 15-10-2020.pdf, que corresponde con un contrato de prestación de servicios de asesoramiento fechado el 30.07.2020, en el que constan los datos del prestador del servicio -Análisis Relevante-, pero no los correspondientes al destinatario del tal servicio. Este contrato, en su cláusula tercera denominada "Alcance de los servicios", incluye la "entrega de un informe mensual sobre las claves relevantes de la situación política, económica y social en el mundo (...) asesoramiento continuado sobre distintos países y organizaciones internacionales, así como sobre sus políticas concretas (...) asesoramiento continuado en materias relacionadas con la preparación de discursos y presentaciones", siendo idéntica a la de los contratos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra. El 18.10.2020, Francisco Flores remite nuevamente el mismo contrato a Julio Martínez Martínez ya cumplimentado con los datos identificativos de la parte receptora del servicio -Apamate Corporate And Trust, cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado-. El contrato está fechado a 30.07.2020 y los honorarios establecidos ascienden a 120.000 euros, pagaderos 60.000 euros a la firma del contrato y los otros 60.000 euros en fecha 15.04.2021. Poco después, el 22.10.2020, Francisco Flores envía a Julio Martínez Martínez otro contrato de prestación de servicios con idéntico en el contenido, siendo en este caso Softgestor la receptora del servicio. El 30.10.2020 Análisis Relevante SL recibe una transferencia por un importe de 72.600 euros, cuyo ordenante es Softgestor, constando en el concepto "factura 01SG-2020". En las cuentas bancarias de Análisis Relevante no se detecta transferencia con origen en Apamate. El 12.04.2021, Julio Martínez Martínez envía a Francisco Flores una factura de fecha 15.04.2021 emitida por Análisis Relevante y dirigida a Softgestor, por importe de 60.000 euros + IVA (72.600 euros) en concepto de "honorarios por elaboración de informe, descritos en el apartado 3.1 del contrato firmado entre las partes. El 12.06.2021, Julio Martínez Martínez dice que un tercero le recuerda la factura y Francisco Flores responde que será pagada pronto. En fecha 29.06.2021 Julio Martínez Martínez insiste en el pago de la factura expedida a Softgestor, y Francisco Flores le responde que le avisará si pagarán "por ahí" o a través de otra vía. El 14.09.2021, Julio Martínez Martínez envía a Francisco Flores otra factura, que es idéntica a la anterior, con la única diferencia de la fecha 01.09.2021, presentando el mismo número de factura. El 15.09.2021 Francisco Flores le comunica que recibió la factura y le envía un justificante de transferencia por importe de 72.600 euros, figurando como ordenante la sociedad Softgestor SL y como concepto "pago factura01SG-2021", y que así aparece en la cuenta de Análisis Relevante.

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