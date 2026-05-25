La UDEF encontró lingotes de oro en casa de un integrante de la trama Plus Ultra

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional encontró numerosos relojes y artículos de lujo, además de lingotes de oro, en la casa de uno de los integrantes de la trama Plus Ultra.

El magistrado imputó la semana pasada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad o blanqueo de capitales. Además, se registró la oficina del expresidente del Gobierno y otras tres mercantiles: What The Fav, la empresa de sus hijas y las sociedades Inteligencia Prospectiva y Softgestor. La investigación comenzó en el año 2024.

En un oficio recogido en el sumario del caso Plus Ultra al que ha tenido acceso Libertad Digital, la UDEF recoge los elementos intervenidos por Simón Verhoeven, un implicado que actuaría como acreedor de la aerolínea. De hecho, es uno de los primeros señalados por las Fiscalías de Suiza y Francia, que investigaban cómo parte del dinero del rescate de Plus Ultra había ido a parar a sus manos con el objetivo de beneficiarse de un presunto blanqueo de capitales.

En casa de Verhoeven, la policía judicial española encontró numerosos relojes de lujo. Entre ellos, constan en el UDEF:

Reloj OMEGA SPEEDMASTER plateado, con número de serie 82456623 (DOCUMENTO 01).

Reloj DATE JUST, con número de serie 1K63T365 (DOCUMENTO 02) * Reloj dorado PATEK PHILIPPE (DOCUMENTO 03)

Reloj OMEGA DE VILLE, con número de serie 88956629 (DOCUMENTO 04)

Reloj GERALD GENTA, con número de serie G.36347 (DOCUMENTO 05)

Reloj MONTBLANC de color negro con número de serie PL23952 el cual esta presentado en un estuche de forma rectangular de color negro (DOCUMENTO 06)

Reloj ARTYA, pieza única 267 (DOCUMENTO 07)

Reloj CHRISTOPHE CLARET, con número de serie OGOO1AVE15 (DOCUMENTO 08)

Reloj BREGUET marine, referencia 5857 con número de serie 1438 (DOCUMENTO 09)

Reloj BAUME MERCIER, modelo capeland número de serie 5136400 (DOCUMENTO 10)

Reloj PATEK PHILIPPE, modelo year 2000 con número de serie 3202431 (DOCUMENTO 11)

Reloj LONGINES modelo calibre L899.5 con número de serie 54518669 y documentación (DOCUMENTO 12)

Gargantilla dorada rosa con forma de felino (DOCUMENTO 13)

Un (1) anillo con la forma del cuerpo completo de un felino, un (1) par de pendientes con la forma de la cabeza de un felino y un (1) colgante de color dorado del cual cuelga un objeto en forma de felino (DOCUMENTO 14).

Pulsera plateada con piedras de color verde (DOCUMENTO 15) e — Conjunto de nueve anillos, todo ello englobado en (DOCUMENTO 16).

Seis (6) pares de pendientes de diversos colores y un (1) pendiente de color morado (DOCUMENTO 17).

Un (1) Collar con formas esféricas de color perlado, una (1) pulsera dorada con piedras incrustadas cuyo color son dorado y plateado, un (1) colgante plateado con una piedra azul marino, una (1) cadena fina de color dorado (DOCUMENTO 18).

Dos (2) lingotes de color dorado (DOCUMENTO 19) formado por un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 100 gramos con número de serie 3932951 y un lingote de color dorado el cual tiene un peso de 50 gramos con número 3962230.

La policía judicial sospechaba que estas pertenencias podrían servir para ocultar el dinero obtenido con el presunto blanqueo de capitales. Además de las citadas pertenencias, la UDEF incautó en casa del exacreedor de Plus Ultra y una de las personas vinculadas al complejo entramado societario que habría utilizado la trama numerosa documentación, varios discos duros y realizó una copia de varios de sus dispositivos. El exacreedor habría comenzado su relación, según parte de la documentación encontrada, con Plus Ultra porque una de sus empresas realizó un préstamo a Plus Ultra por valor de 10 millones de dólares estadounidenses. La aerolínea, en aprietos económicos de calado desde mucho antes de recibir el contrato, habría utilizado presuntamente, dinero procedente del rescate para pagar esos préstamos.

La Justicia habría utilizado esta información para seguir la pista del blanqueo de capitales que finalmente llegó en última instancia al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; al que el juez Calama define como el líder de la trama.

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