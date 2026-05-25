La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) localizó numerosas joyas y collares con piedras precisos en la caja fuerte localizada en un despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Dicho despacho fue registrado el pasado martes por orden del titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra.
Según el acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "se procede al registro del despacho 2 del jefe de gabinete, según se me manifiesta, donde se localiza una caja fuerte que doña Gertrudis revela que es de la vivienda de don José Luis y doña Sonsoles, donde se localiza en su interior diversas joyas que paso a reseñar, indicando doña Gertrudis que algunas de las mismas son herencia de doña Sonsoles, y regalos de viajes".
Concretamente, la UDEF interviene un collar de color plateado con 13 piedras de color azul, un collar de color plateado con 5 piedras de color, un collar de color plateado con 2 piedras de color, una pulsera color plateado con 2 piedras de color rojo, una pulsera color plateado con 3 piedras verdes, una pulsera color plateado con 7 piedras azules.
También dos pendientes y sortija de color plateado con piedras verdes, un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras azules, un conjunto de pendientes y sortija plateados con piedras rojos, un conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados. Además, la Policía se incauta de un reloj color dorado arca
También se recoge "una bolsa con inscripción presidencia del gobierno, en cuyo interior contiene tres pares de pendiente dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj Redondo color dorado inscripción longines, sortija plateada con piedra de color violeta, reloj dorado omega con un colgante con el numero 13, cruz de color dorado y plateado, brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, collar de color dorado con tres formas doradas, alfiler de color dorado, cadena de color dorado, cordón de color plateado, una bola blanca y pendiente dorado forma ovalada.
A su vez, se intervino un collar de piedras blancas, dos juegos de pendientes bolas grises, collar con bolas grises, un collar con bolas blancas y broche plateados, collar de bolas blancas con tela negra y un collar con bolas grandes blancas, una caja de color rojo conteniendo pendientes color plateado, cinco pares de pendientes de color dorado pequeño, dos collares bolas blancas, un collar color dorado, un par de pendientes con tres bolas blancas, un gemelo con alfiler dorado con tres bolas blancas, un alfiler dorado con inscripción, una cruz dorada con inscripción alba, un par de pendientes dorado con bola blanca y una cruz con bolas blancas y un colgante color dorado.
La caja fuerte
El ‘botín’ continúa con dos relojes de color plateado marca Certina y correa de cadena, reloj de color dorado marca Pierre Balmain, dos anillos plateados con bolas blancas, cuatro pendientes plateados con bola blanca, dos pendientes de color dorado con piedras rojas, broche de color plateado con piedra ámbar y cadena de color y broche dorados con piedras de colores, dos pulseras de color dorado, dos pulseras de color dorado con piedras blancas, un par de pendientes de color dorado con forma redonda medalla de color dorado, dos pendientes dorados pequeños con piedras granates, pendiente con forma ovalada color dorado. Además, la Policía recogió dos discos duros.
Para la apertura de la caja fuerte es convocada el Grupo Operativo de intervenciones técnicas GOIT, que se personaron en el domicilio.
