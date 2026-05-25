Las víctimas de Adamuz claman contra Óscar Puente en el Senado: "Nos dejó estupefactos"

Las víctimas de Adamuz no pueden más. El hartazgo, el cansancio por la tardanza de la burocracia española que administra las ayudas y la falta de respeto y empatía por parte del Gobierno se ha hecho notar a través del máximo representante de los afectados por este accidente: Mario Samper. El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz ha comparecido esta mañana en el Senado en la Comisión de investigación de la red ferroviaria para dar cuenta de lo que viven muchos de aquellos supervivientes tiempo después del trágico suceso ocurrido el pasado 18 de enero.

Mario Samper, quien se recupera de una fractura de esternón tras lo sucedido, ha cargado duramente contra el Gobierno de España por la tardanza en el envío de las ayudas, indemnizaciones y prestaciones psicológicas. Además, lamenta que él, como presidente de la asociación, haya tenido que hacer labores que, en su opinión, no tenía que realizar. "Me he puesto en contacto con todas las víctimas, con directores de hospitales, con médicos. Muchos de nosotros, no solo yo, hemos dedicado gran parte de nuestras vidas en hacer labores que no nos corresponden, porque no somos trabajadores del ministerio de Transportes. No cobramos por ello".

Piden la dimisión de Óscar Puente

Sobre la carga de responsabilidades, Mario Samper ha sido muy claro. "Los primeros responsables son el gestor de la red ferroviaria, es decir, el presidente de Adif y la persona que lo ha puesto ahí". De esta manera, Samper señala directamente a Luis Pedro Marco como uno de los que debería haber asumido algún tipo de responsabilidad y al ministro Óscar Puente, por colocarle a él en dicho puesto.

Samper ha asegurado que en una de las primeras reuniones que mantuvo con el ministro Puente le pidió que tomará estas decisiones, entre ellas la suya propia. No obstante, la respuesta del máximo responsable de los transportes en España, según Samper, no fue otra que evitar asumir absolutamente nada: "Le pedimos que dimitiera y lo que nos dijo fue que él no había soldado el raíl que se rompió. Nos dejó estupefactos".

En mitad de su comparecencia, Mario Samper mencionó una oficina de atención a las víctimas de accidentes ferroviarios, que se creó en 2012 tras lo ocurrido en Angrois, y que llevaba años sin ser reforzada como para poder llevar a cabo labores de atención a los afectados. Samper cree que con esta oficina "muchas labores que hacemos nosotros podrían verse realizadas con mayor precisión" y cuando se lo preguntaron a Puente en otra reunión, éste desconocía la existencia de la misma. "Tenía un secretario al lado que le susurraba al oído lo que era esa oficina. Solo obtuvimos como respuesta un movimiento de cabeza suyo en el que parecía indicarnos que desconocía el funcionamiento de la oficina".

El tren no es seguro

Otra de las declaraciones más llamativas que ha dejado el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz ha sido en relación a la seguridad del ferrocarril en España. Según Samper, no está conforme con la postura de que el tren en nuestro país "es seguro" y cree que los responsables de Adif les mienten cada vez que les preguntan. "Si hacen el trayecto Madrid-Huelva, cuando llegan a Sevilla la velocidad se limita a 20 kilómetros por hora. Nos dicen que es por seguridad. ¿Por seguridad? ¿Pasar de 300 km/h a 20 es por seguridad?"

"Llevo años haciendo este trayecto. Mi pareja lo hace también. Llevamos sintiendo esto desde hace mucho tiempo. Es más, a veces nos hemos dicho que a ver si hoy el tren llegaba a tiempo y yo le decía a mi pareja ‘espero poder llegar aunque sea’. Todo ha sido de película de terror", ha relatado Samper a preguntas del PP.

Frente al ruido, la crispación y la desolación que transmitía después de meses de trabajo, Samper ha aprovechado para pedir más unión entre las clases políticas para que se pongan acuerdo en reforzar el ferrocarril español. "Como políticos que son, lo que esperamos es que con el Gobierno que esté, trabajen conjuntamente para mejorar el sistema ferroviario. Hoy le ha tocado a unos, pero por estadística ya va tocando otro accidente, según personas que versan sobre este asunto", ha explicado el presidente de dicha asociación.