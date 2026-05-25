Carlos Alsina cede a Rafa Latorre el primer tramo de las mañanas: "Me he gastado"

La periodista Marta García Aller se pondrá al frente de La Brújula en Onda Cero a partir de septiembre, sustituyendo a Rafa Latorre, que pasará a conducir el tramo informativo de Más de uno. Así lo ha anunciado este lunes Carlos Alsina, director y presentador del programa matinal de la cadena.

Los cambios forman parte de la reestructuración que prepara Onda Cero para la próxima temporada y llegan después de que Alsina decidiera dejar de presentar el bloque informativo del espacio que conduce desde hace años.

"Me he gastado"

Durante su intervención en antena, Carlos Alsina ha explicado los motivos personales y profesionales que le han llevado a apartarse del tramo principal de información y opinión de Más de uno.

"Para estar a la altura de lo que los oyentes merecen hay que estar pleno de energía, hay que vibrar con la interpretación de las noticias. He llegado a la conclusión de que me he gastado", ha afirmado el periodista.

Alsina, que ha recordado que lleva 33 años al frente de programas de radio de información y opinión, ha asegurado además que le vendría bien "madrugar menos" y disponer de más tiempo para otras actividades personales.

"Cuando tienes 25 años te comes el mundo. Ahora estoy gastado y además me vendría bien madrugar menos. Porque tengo muchas lecturas atrasadas", ha señalado.

Rafa Latorre pasa a ‘Más de uno’

Con este movimiento, Rafa Latorre abandonará La Brújula para asumir el tramo informativo de Más de uno, una decisión que Alsina ha justificado por los resultados de audiencia obtenidos por el periodista al frente del espacio nocturno.

"Ha batido el récord de audiencia de La Brújula, por lo que es la persona más idónea para tomar el relevo", ha sentenciado.

Según ha explicado Alsina, Onda Cero relanzará el programa matinal en septiembre con "energía nueva" y una nueva estructura en la franja informativa. El periodista también ha revelado que comunicó su decisión de dejar este tramo al director general de Onda Cero el pasado 13 de marzo y ha asegurado que intentaron convencerle para continuar. "Intentó disuadirme y no lo consiguió", ha reconocido.

Durante su intervención, Alsina ha reivindicado otros formatos radiofónicos alejados de la política y ha defendido el papel del entretenimiento y el humor en la radio generalista. "Los cómicos son una bendición para la radio", ha afirmado, antes de señalar que "hay mucho más en la radio que el sermón de las 8".

El presentador ha insistido en que su decisión responde exclusivamente a motivos personales y profesionales y ha rechazado interpretaciones políticas sobre los cambios en la cadena.

"No rehúyo que el tramo principal es el informativo. Soy relegado. He decidido relegarme. Es una autorrelegación que probablemente es inédita en la radio en España", ha señalado.

Alsina también ha defendido el papel de los periodistas frente a la polarización política y ha asegurado que los profesionales de la radio deben contar lo que sucede y mantener una actitud crítica sin alinearse de forma permanente con ninguna posición política. "Onda Cero es mi cadena, Onda Cero es mi marca, Onda Cero es mi casa y Onda Cero es mi familia", ha concluido.