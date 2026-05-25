Nuevo mazazo judicial para Marlaska: la justicia anula las medallas de plata pensionadas que impuso en 2025

Las condecoraciones que cada año tras año entrega la Dirección General de la Policía Nacional a los comisarios que se jubilan han generado una auténtica guerra judicial interna desde que el ministro Fernando Grande Marlaska se puso al frente del Ministerio del Interior. Los sindicatos del cuerpo creen que las medallas se están entregando por amiguismo y como parte de un pago por los servicios prestados, y no porque esos mandos lo hayan merecido por su trabajo.

La justicia, de momento, parece que está más de acuerdo con los sindicatos que con Interior. De hecho, las primeras condecoraciones que fueron anuladas en los tribunales por los recursos de los sindicatos fueron en 2021. Luego, año tras año, fue pasando lo mismo con buena parte de las medallas otorgadas durante 2022, 2023 y 2024. Y, como no podía ser de otro modo, este lunes se ha conocido que también ha pasado con las de 2025.

La Audiencia Nacional ha anulado las ocho medallas de Plata de la Policía Nacional que fueron concedidas durante la celebración del Día de la Policía a comisarios jubilados. Una condecoración, por cierto, que tiene una gratificación económica importante, pues aumenta la pensión de jubilación de forma mensual y vitalicia. Exactamente, supone un incremento mensual del 15 por ciento sobre la pensión que el mismo policía recibiría sin tenerla otorgada.

La resolución judicial, dictada por el Tribunal Central de Instancia de lo Contencioso-Administrativo, estima íntegramente la demanda de la Confederación Española de Policía (CEP) y supone un duro varapalo para Interior. El fallo describe la existencia de una posible "desviación de poder", al entender que las medallas se habrían utilizado para gratificar económicamente la jubilación de altos mandos sin justificación operativa suficiente.

La sentencia advierte además de los riesgos de consolidar este tipo de prácticas, al señalar que podrían generar "una alarmante zona de inmunidad jurisdiccional" y convertir la actuación administrativa en una suerte de "patente de corso" frente al control de los tribunales. El fallo considera que este uso de las medallas vacía de contenido el sistema de recompensas de la Policía Nacional según el tribunal.

Para la CEP, la sentencia supone un punto de inflexión en la batalla judicial contra Interior y avala su tesis histórica. El sindicato sostiene que las medallas de plata pensionadas no pueden convertirse en "premios automáticos de fin de carrera", sino que deben reservarse exclusivamente para méritos excepcionales vinculados al riesgo, el sacrificio y la actuación operativa real de los agentes policiales.

Para la CEP, la resolución del tribunal supone un respaldo a su estrategia de batalla judicial y una llamada a revisar el sistema de condecoraciones de la Policía Nacional. La organización sindical insiste en que las medallas deben premiar exclusivamente el mérito extraordinario y no funcionar como complemento económico encubierto al final de la carrera profesional de los mandos policiales según defiende el sindicato CEP.