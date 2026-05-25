Page, en el alambre: puede perder la mayoría absoluta por la subida de Vox

El habitual crítico con el sanchismo, Emiliano García-Page, tiene cada vez más motivos para aparecer ante sus potenciales votantes como verso suelto en medio de unos escándalos crecientes que culminan, de momento, con el terremoto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según un sondeo de Sigma Dos publicado este lunes por El Mundo, el PSOE de Castilla-La Mancha perdería algo más de cuatro puntos de apoyo respecto a las elecciones de 2023, pasando del 45 por ciento cosechado en las últimas autonómicas a un 40,8 por ciento.

Esa pérdida de votos supondría que la mayoría absoluta de 17 escaños que ahora ostenta estaría en riesgo: el sondeo habla de una horquilla entre 15 y 17 escaños.

Mientras, el PP no se beneficiaría de la caída socialista: los populares obtendrían un 31,3% de los votos, ligeramente por debajo de las anteriores elecciones y entre 11 y 12 escaños, los mismos que tiene ahora. La subida se produce en Vox: pasaría de un 12,8 por ciento de los votos al 16,8 por ciento, lo que le haría pasar de los cuatro escaños actuales a cinco o incluso seis.

Con este escenario, Page, el último gran barón socialista, podría quedarse sin opciones para repetir en el cargo sin ninguna posibilidad de alianzas. El sondeo no da escaños a Podemos, que sin embargo experimenta una subida de dos puntos respecto a 2023: pasaría del 4,2 por ciento de los votos a un 6,6 por ciento.

Paradójicamente, y según la misma encuesta, la mayoría de encuestados (un 50,7 por ciento) desearía que Page repitiera como presidente de Castilla-La Mancha. Además, un 56% califica su gestión de buena o muy buena y el 68% cree que si hoy se celebraran elecciones repetiría. Sin embargo, según la encuesta, esa posibilidad se aleja y podría quedarse sin gobierno gracias a un pacto PP-Vox.