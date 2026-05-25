Pérez-Reverte caló a Zapatero mucho antes de su imputación

"Ya no es tonto, ahora es malo", así de contundente fue el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte a la hora de hablar del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 hace ya ocho meses, mucho antes de que fuese imputado por el caso Plus Ultra. "Cuando era joven pensaba que lo peor eran los malos, los malvados. Pero con el tiempo, con la edad, con las lecturas... La vida te afina la lucidez de la mirada. Y entonces te das cuenta de que los tontos son peores", añadió.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

"Son los que realmente causan los problemas", exclamó. "Tú juntas un malo con mil tontos y tienes 1001 malos. La maldad es contagiosa", aseveró el académico, "la estupidez es muy receptiva". "Zapatero desenterró la Guerra Civil, fue quien sacó del armario la Guerra Civil", argumentó. "Quería tensión, como le dijo a Gabilondo", señaló Pérez-Reverte en alusión al micrófono indiscreto que captó parte de la conversación que el expresidente socialista y el periodista mantuvieron después de una entrevista, "y lo consiguió".

"Sánchez se ha beneficiado de todo esto", analizó el escritor. "El discurso de buenos y malos, rojos y azules, se lo debemos a Zapatero... A este atontao (sic) que por pura simpleza política sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar", explicó. "Mi padre hizo la Guerra Civil... Y mi abuelo, y mis tíos. En el bando republicano. Y la perdieron. Jamás quisieron envenenarnos, procuraban no hablar de política para no envenenarnos".

"Querían que fuésemos distintos a ellos", siguió. "Y este tonto perdido devolvió otra vez la confrontación, la guerra entre hermanos". "Chaves Nogales, que fue un periodista republicano, el mejor periodista de su tiempo y se exilió de España en mitad de la guerra, tiene libros extraordinarios y uno que se llama A sangre y fuego –contando escenas de la Guerra Civil–, que –aunque tiene libros mejores que ese– tiene un prólogo que debía estar en los colegios como asignatura".

Prólogo de A sangre y fuego

"Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba", decía el fragmento del prólogo de A sangre y fuego que Pérez-Reverte leyó en directo. "En mi deserción, pesaron tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes".

"Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del tercio y los asesinos de la Falange como a la de los analfabetos anarquistas o comunistas", continuaba el texto. "No será ninguno de los líderes o caudillos que ya han provocado con su estupidez y su crueldad monstruosas este gran cataclismo (...) Habrá costado a España más de medio millón de muertos. Podía haber salido más barato".