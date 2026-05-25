Pérez-Reverte caló a Zapatero mucho antes de su imputación

"Ya no es tonto, ahora es malo", así de contundente fue el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte a la hora de hablar del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante su intervención en El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 hace ya ocho meses, mucho antes de que fuese imputado por el caso Plus Ultra. "Cuando era joven pensaba que lo peor eran los malos, los malvados. Pero con el tiempo, con la edad, con las lecturas... La vida te afina la lucidez de la mirada. Y entonces te das cuenta de que los tontos son peores", añadió.
"Son los que realmente causan los problemas", exclamó. "Tú juntas un malo con mil tontos y tienes 1001 malos. La maldad es contagiosa", aseveró el académico, "la estupidez es muy receptiva". "Zapatero desenterró la Guerra Civil, fue quien sacó del armario la Guerra Civil", argumentó. "Quería tensión, como le dijo a Gabilondo", señaló Pérez-Reverte en alusión al micrófono indiscreto que captó parte de la conversación que el expresidente socialista y el periodista mantuvieron después de una entrevista, "y lo consiguió".
"Sánchez se ha beneficiado de todo esto", analizó el escritor. "El discurso de buenos y malos, rojos y azules, se lo debemos a Zapatero... A este atontao (sic) que por pura simpleza política sacó fantasmas que había costado muchísimo enterrar", explicó. "Mi padre hizo la Guerra Civil... Y mi abuelo, y mis tíos. En el bando republicano. Y la perdieron. Jamás quisieron envenenarnos, procuraban no hablar de política para no envenenarnos".
"Querían que fuésemos distintos a ellos", siguió. "Y este tonto perdido devolvió otra vez la confrontación, la guerra entre hermanos". "Chaves Nogales, que fue un periodista republicano, el mejor periodista de su tiempo y se exilió de España en mitad de la guerra, tiene libros extraordinarios y uno que se llama A sangre y fuego –contando escenas de la Guerra Civil–, que –aunque tiene libros mejores que ese– tiene un prólogo que debía estar en los colegios como asignatura".
Prólogo de A sangre y fuego
"Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba", decía el fragmento del prólogo de A sangre y fuego que Pérez-Reverte leyó en directo. "En mi deserción, pesaron tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes".
"Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los bandidos del tercio y los asesinos de la Falange como a la de los analfabetos anarquistas o comunistas", continuaba el texto. "No será ninguno de los líderes o caudillos que ya han provocado con su estupidez y su crueldad monstruosas este gran cataclismo (...) Habrá costado a España más de medio millón de muertos. Podía haber salido más barato".