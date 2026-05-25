Positivo por hantavirus uno de los españoles en cuarentena en el Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes un nuevo caso positivo de hantavirus entre los españoles que continúan en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

Según ha informado el departamento que dirige Mónica García, se trata de un "contacto estrecho" detectado gracias al rastreo "epidemiológico" puesto en marcha después del brote registrado a bordo del crucero 'Hondius'. El paciente, por el momento, permanece asintomático.

La persona afectada se encontraba bajo "vigilancia clínica" y en aislamiento desde su llegada al centro hospitalario, siguiendo los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida.

Tras confirmarse el positivo, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, donde continuará "bajo supervisión" y con las correspondientes "medidas de bioseguridad", tal y como ha detallado Sanidad.

Asimismo, el Ministerio ha subrayado que, debido a la cuarentena y al aislamiento de los pasajeros, la situación no representa un riesgo para la población general "ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha".

Se trata del segundo caso detectado desde que fueron evacuados el pasado 10 de mayo los 14 españoles del buque. El otro positivo es un hombre de 70 años que está ingresado en dicha unidad de aislamiento desde el lunes 11 de mayo, y ya está "prácticamente asintomático", según las mismas fuentes.