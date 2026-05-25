Salvador Illa se retrata con el 'indigente' Bad Bunny en la Sagrada Familia

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, y el cantante de Puerto Rico Benito Antonio Martínez Ocasio, de nombre artístico Bad Bunny, visitaron juntos el domingo la Sagrada Familia, el templo expiatorio incluido en el periplo del papa León XIV en su próxima visita a España. Salvador Illa vestía de modo informal mientras que el cantante, cuya fortuna se calcula en unos cien millones de dólares, lucía de "indigente" cubierto por una visera y una capucha para evitar ser reconocido.

Al parecer, fue el artista quien pidió visitar la Sagrada Familia y el dirigente socialista quien se ofreció a hacerle un tour por la basílica. Illa, que presume de católico practicante, mantiene unas excelentes relaciones con el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, cosa que facilitó dar el capricho al cantante sin tener que pasar por las largas colas que se forman para acceder al templo.

Bad Bunny ha protagonizado dos conciertos en el estadio olímpico de Barcelona, que también visitará el Papa en su próxima visita. El recinto lleva el nombre de Lluís Companys, presidente de la Generalidad republicana bajo cuya responsabilidad fueron asesinados miles de religiosos y ciudadanos por su condición de católicos.

La imagen del presidente de la Generalidad con el famoso cantante portorriqueño ha sido difundida por las juventudes del partido socialista catalán. Illa acaba de lograr el compromiso de ERC y de los comunes para aprobar los que son los primeros presupuestos del actual presidente de la Generalidad. En el ecuador de la legislatura, Illa confía en poder llegar hasta 2028 con los números que acaba de cuadrar con sus socios. Además, los maestros y los médicos mantienen sus huelgas; el servicio ferroviario dista de estar normalizado y menudean los tiroteos y los apuñalamientos.