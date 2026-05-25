Zapatero asegura que las joyas halladas son herencia de su madre, su suegra y regaladas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de su despacho son piezas heredadas de su madre y de su suegra, y que también había regalos no especificados, según ha relatado el presidente del Ateneo de Madrid y exasesor de Moncloa, Luis Arroyo.

Después de intentar colar su relato exculpatorio este lunes en RTVE, el portavoz autorizado de Zapatero ha señalado en conversación con EFE que el expresidente le ha explicado que las joyas estaban allí porque al vivir en una casa de alquiler tras vender la suya, el matrimonio decidió llevarlas a la caja del despacho de la calle Ferraz, puesto que no disponían de ninguna en su domicilio.

Lo que Arroyo no ha especificado es si el tesoro oculto en el despacho de Zapatero en realidad son brillantes y zafiros de alta calidad que podrían rondar el millón de euros.

Arroyo traslada la sorpresa que a José Luis Rodríguez Zapatero le han causado las conclusiones del informe de la UDEF en el marco de la investigación judicial del caso Plus Ultra, en el sentido de que él encabezaría una estructura "estable y jerarquizada" de una trama ilícita.

Pone precisamente como ejemplo que la Policía constata que él y su esposa, Sonsoles Espinosa, liquidaron en un año una hipoteca de 500.000 euros pero sin mencionar que ese dinero procedía de la venta de su casa.

Se trasladaron entonces a otra de alquiler porque compraron una parcela con intención de construir una nueva vivienda y ese fue el motivo por el que aprovecharon la caja fuerte del despacho para guardar las piezas de joyería, que la Policía cifra en algo más de un centenar, según consta en el sumario.