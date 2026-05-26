Atacan una sede del PNV en Baracaldo con pintadas contra la Ertzaintza: "PNV, ata a tus perros"

La sede del Partido Nacionalista Vasco en el barrio de Cruces, en el municipio vizcaíno de Baracaldo, ha aparecido con pintadas en las que se incluyen mensajes de contenido ofensivo dirigidos contra la Ertzaintza. Las pintadas han aparecido en un contexto de tensión reciente tras los altercados y arrestos en Bilbao a la llegada de los españoles de la flotilla propalestina. Los hechos han sido denunciados tanto por representantes del partido como por la alcaldesa de la localidad, Amaia del Campo.

Según las declaraciones difundidas a través de redes sociales por la regidora, en la fachada se han escrito expresiones despectivas hacia la policía vasca, además de consignas dirigidas contra el Partido Nacionalista Vasco. Del Campo ha condenado estos actos y los ha calificado de "intolerables", subrayando que "el odio, la intimidación y el señalamiento no tienen cabida en nuestra sociedad".

Pintadas en el Batzoki Gurutzeta contra la Ertzaintza, con mensajes como "Zipaos", "Zipaos sionistas" o "PNV, ata a tus perros".Condenamos rotundamente estos hechos cobardes e intolerables. El señalamiento, el odio y la intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad. pic.twitter.com/cHdOpuSNBQ — Amaia del Campo (@amaiadelcampo) May 26, 2026

Entre los mensajes aparecidos en la sede se pueden leer términos como "Zipaios", "Zipaios sionistas" y expresiones dirigidas al partido en las que se le acusa de tratar a la policía como un instrumento de control. Tanto la alcaldesa como el PNV de Baracaldo han coincidido en señalar que este tipo de acciones no representan a la sociedad vasca y han rechazado su carácter intimidatorio.

Por su parte, la formación del PNV en Baracaldo ha expresado su condena a lo sucedido, calificando los hechos como actos de odio y afirmando que quienes recurren a este tipo de conductas no representan los valores de la ciudadanía.

❌ El Batzoki de Gurutzeta ha aparecido esta mañana con pintadas contra la Ertzaintza y el @eajpnv , con mensajes de odio y señalamiento. ❌ Condenamos de manera firme estos actos cobardes y fascistas. Quienes pretenden intimidar desde el odio no representan a la sociedad vasca. pic.twitter.com/HxvmfFeDhM — EAJ-PNV Barakaldo (@eajpnvbarakaldo) May 26, 2026

En la misma línea, el PNV de Vizcaya ha difundido un comunicado en el que, además de condenar las pintadas, ha criticado la actitud de determinados grupos políticos a los que acusa de utilizar a la Ertzaintza como parte de su estrategia. También ha señalado que, en su opinión, existen formaciones que no asumen responsabilidades en materia de seguridad y que no reaccionan ante actos de vandalismo o ataques contra bienes públicos o privados.

La formación ha concluido que este tipo de incidentes refleja no solo a quienes los realizan, sino también a quienes, según su postura, no los condenan de forma explícita.