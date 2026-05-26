La Guardia Civil y la Policía Local de San José, en Ibiza, han detenido este martes a tres hombres de 31, 40 y 41 años, respectivamente, todos ellos de origen magrebí, por okupar una vivienda y después agredir al propietario al tratar de acceder a ella. A uno de los arrestados se le imputa además un presunto delito de tráfico de drogas. También había un cuarto asaltante, que era el hijo menor de uno de ellos, de 13 años, que después fue entregado en custodia a su madre.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los agentes recibieron una denuncia por la okupación de una vivienda situada en el paraje de San José explicando que cuatro individuos habían accedido a su interior. Horas más tarde, cuando su morador entró, los detenidos lo golpearon y, agarrándolo del cuello, lo expulsaron de la casa. Tras la investigación pertinente, los agentes comprobaron que se trataba de la morada del denunciante.

El sábado 24 de mayo, varios agentes de la Guardia Civil y la Policía Local accedieron al interior de la vivienda y detuvieron a tres de sus ocupantes. En la casa se encontraba el hijo menor de uno de ellos, de 13 años, que después fue entregado en custodia a su madre.

Durante la detención, los agentes observaron junto a la cama de uno de los detenidos una bolsa abierta con 11 botes de sustancia cristalina, con un peso bruto de 450 gramos, que tras su análisis resultó ser metanfetamina. Por ello, se le imputó además un delito de tráfico de drogas.