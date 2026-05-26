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España

El día que Montero anunció el rescate a Plus Ultra con voz temblorosa ante la sombra del escándalo

El Consejo de Ministros aprobó una inyección de 53 millones de euros de dinero público para una compañía en quiebra técnica.

Corría el 9 de marzo de 2021 cuando la entonces portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecía ante los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Su habitual tono firme y mitinero dio paso a una intervención inusualmente temblorosa, dubitativa y cargada de titubeos. No era para menos: el Ejecutivo acababa de dar luz verde a uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la gestión de los fondos públicos de la SEPI: el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Aquel día, Montero se esforzó por justificar una decisión que ya entonces levantaba ampollas en el sector aeronáutico. Leyendo con evidente incomodidad, la ministra desglosó las cifras de la operación: "Las ayudas a Plus Ultra Líneas Aéreas ascienden a 53 millones de euros, con un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones", balbuceó ante los periodistas.

Para justificar el desembolso a una compañía que contaba con apenas un puñado de aviones y una cuota de mercado insignificante, Montero tuvo que apelar a una supuesta importancia nacional que nadie en el sector lograba ver. Según la portavoz del Gobierno, "el carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y por tanto a la economía del país".

Buscando blindar la operación contra las críticas, Montero se parapetó tras las cifras de plantilla de la aerolínea de capital venezolano, asegurando que "opera vuelos de larga distancia básicamente a países de Latinoamérica y emplea a 345 personas de forma directa y más de 2.500 empleos indirectos". La ministra cerró su titubeante comparecencia con el habitual mantra propagandístico de Moncloa: "Creo que el Gobierno demuestra con ambas operaciones el compromiso en el sostenimiento y en el apoyo al tejido productivo, pero fundamentalmente a salvaguardar nuestros puestos de trabajo".

Lo que en marzo de 2021 se intentó vender como un rescate ordinario para salvaguardar empleos se ha terminado de destapar recientemente como uno de los mayores escándalos políticos y financieros de los últimos tiempos. El tiempo y las sucesivas investigaciones judiciales y periodísticas han terminado por dar la razón a quienes, ya en aquel momento, consideraban la operación una flagrante irregularidad.

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