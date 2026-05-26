Corría el 9 de marzo de 2021 cuando la entonces portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecía ante los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Su habitual tono firme y mitinero dio paso a una intervención inusualmente temblorosa, dubitativa y cargada de titubeos. No era para menos: el Ejecutivo acababa de dar luz verde a uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la gestión de los fondos públicos de la SEPI: el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra.
Aquel día, Montero se esforzó por justificar una decisión que ya entonces levantaba ampollas en el sector aeronáutico. Leyendo con evidente incomodidad, la ministra desglosó las cifras de la operación: "Las ayudas a Plus Ultra Líneas Aéreas ascienden a 53 millones de euros, con un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones", balbuceó ante los periodistas.
Para justificar el desembolso a una compañía que contaba con apenas un puñado de aviones y una cuota de mercado insignificante, Montero tuvo que apelar a una supuesta importancia nacional que nadie en el sector lograba ver. Según la portavoz del Gobierno, "el carácter estratégico radica en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y por tanto a la economía del país".
Buscando blindar la operación contra las críticas, Montero se parapetó tras las cifras de plantilla de la aerolínea de capital venezolano, asegurando que "opera vuelos de larga distancia básicamente a países de Latinoamérica y emplea a 345 personas de forma directa y más de 2.500 empleos indirectos". La ministra cerró su titubeante comparecencia con el habitual mantra propagandístico de Moncloa: "Creo que el Gobierno demuestra con ambas operaciones el compromiso en el sostenimiento y en el apoyo al tejido productivo, pero fundamentalmente a salvaguardar nuestros puestos de trabajo".
Lo que en marzo de 2021 se intentó vender como un rescate ordinario para salvaguardar empleos se ha terminado de destapar recientemente como uno de los mayores escándalos políticos y financieros de los últimos tiempos. El tiempo y las sucesivas investigaciones judiciales y periodísticas han terminado por dar la razón a quienes, ya en aquel momento, consideraban la operación una flagrante irregularidad.