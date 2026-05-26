El Gobierno y Secuoya crean una nueva empresa audiovisual para impulsar rodajes en España

El Gobierno ha anunciado este martes la creación, junto a Secuoya Content Group, de la empresa de ficción audiovisual Aurora Media Inversiones, que aspira a potenciar la inversión, las producciones y los rodajes en todo el territorio nacional.

Aprobada este martes en el Consejo de Ministros, la operación contará con una inversión de 98 millones de euros por parte de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, y el Gobierno mantendrá el 49% del accionariado, ha informado la cartera ministerial.

Esta nueva sociedad pretende aumentar la competitividad de la industria española y pronostica un impacto estimado para los próximos seis años de 2.000 millones de euros y la creación de 3.600 empleos, 1.500 de ellos directos y de valor añadido.

La iniciativa se articulará dentro de un modelo de colaboración público-privada, ha destacado la cartera, que recalca que el proyecto se canalizará a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Secuoya, que nació en 2008 y tiene su sede en Tres Cantos (Madrid), es uno de los grandes estudios audiovisuales españoles, ha destacado el Ministerio, que ha recalcado que la empresa cuenta con un amplio catálogo de servicios de producción audiovisual y sedes en América Latina, Estados Unidos y Oriente Medio.

"Esta inversión no solo reforzará el papel de España como 'hub' global en el ecosistema audiovisual, sino que también impulsará el desarrollo de una industria más integrada, competitiva y con mayor relevancia dentro del mercado europeo", ha recalcado la cartera ministerial.

El Gobierno ha defendido que España se ha consolidado como "un actor fundamental" en el mercado de producción europeo, con un crecimiento anual de un 14%, más del doble de la media europea, y alcanzando niveles de inversión de 2.900 millones de euros en 2024.