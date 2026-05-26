Ignacio Torres, tasador de joyas: "Es materialmente imposible que las joyas de Zapatero valgan 30.000 euros"

Ignacio Torres es experto en alta joyería, piezas vintage, compraventa y tasaciones, además de propietario de la joyería Ignacio Torres situada en la calle de Don Ramón de la Cruz, 13.

Como experto en alta joyería, Torres indica que no se puede asegurar que sean diamantes o no, pero que "si estaban tan guardadas y custodiadas, el valor de las piezas tenía que ser alto".

Existirían dos clases de joyas dentro de las piezas más llamativas. Para Ignacio Torres, entre los collares, las pulseras y los anillos "estaríamos hablando de un valor, siendo las piedras de color de una calidad muy baja, cercano al millón de euros". Un precio que se incrementaría si las piedras fueran de calidad superior: "En joyería, cuando las piezas son de muchísima calidad, el valor se multiplica muchísimo. Fácilmente podríamos llegar a multiplicar por tres o por cuatro, y podríamos estar hablando de valores cercanos a los tres millones o cuatro millones de euros".

Sobre si las piezas encontradas podrían corresponder a una herencia, Torres opina que "son unas joyas con un estilo contemporáneo, dentro de que es un estilo muy de Oriente, muy de Oriente Medio. Son unas joyas muy exageradas. Una de las cosas que a mí me llama la atención es la opulencia que tienen esas joyas, que es un poco lo del más es más, mucha piedra, muchos quilates, todo muy grande, pero no me parece una joya de los años 40, ni de los años 50, ni de los años 80. Para mí estas piezas tendrían una antigüedad de no más de entre 10 y 20 años".

A pesar de que Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que el valor de las joyas tendría un valor de 30.000 o 35.000 euros, Ignacio Torres opina que "es materialmente imposible que esas joyas tengan un valor de 30.000 o 35.000 euros. Simplemente con la subida que ha pegado el oro últimamente, si esas joyas estuvieran realizadas en oro, simplemente el peso del oro para fundir, sin contar los rubíes, los zafiros, los diamantes que evidentemente es lo que más valor tiene, ya alcanzaría un valor muchísimo superior".