"Todos han sido premiados": indignación en la Policía por los ascensos del Delcygate

Laura García, portavoz de Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, ha estado en La Noche de Cuesta para exigir el cese del jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, después de aparecer en la investigación de la trama Plus Ultra.
"Cuando sucedió lo de Delcy Rodríguez era el máximo responsable del aeropuerto. Tras esos hechos no solamente no se le destituyó, porque como todos sabemos allí hubo cosas raras, sino que fue ascendido, como solemos llamar, la patada hacia arriba, y fue nombrado jefe superior de la Jefatura Superior de Canarias", ha explicado Laura García.
"También sucedió con otros mandos que estuvieron allí involucrados en ese momento, que han sido enviados a embajadas, que allí se cobra un plus bastante importante y esto es lo que suele suceder (...). Hasta donde nosotros sabemos, todos han sido premiados, uno como jefe superior y otros enviados a embajadas", ha añadido.
La investigación apunta a que cuando llega Gómez Martín a Canarias como jefe superior de Policía se encarga de hacer una limpia importante. Ante este escenario, Laura García ha señalado que "cuando se inició la investigación con el caso del Tito Berni, que todos recordaremos que también fue un escandalazo, pues allí los compañeros que iniciaron esta investigación recibieron muchísimas presiones y, de hecho, uno de ellos que iba a ser condecorado por un motivo concreto, pues bueno, parece ser que él se encargó de que este compañero no fuera condecorado y finalmente este fue el desenlace".
"Al final se salió con la suya y esto es lo que pasa: que al final se castiga a los que trabajan y parece, siempre hasta que se demuestre —presunción de inocencia por delante—, que se premia a los que no", ha denunciado.
"Creo que la Policía Nacional, los policías nacionales, nos merecemos que hasta que esto se esclarezca no se manche más nuestra imagen. Y a ver, él no es una persona cualquiera, es que es un jefe superior. No está usted hablando de cualquier cargo. Él tiene una responsabilidad absoluta y es un gran representante, por el cargo que tiene, de la Policía Nacional. Entonces nos gustaría que se le cesara desde luego para que no nos veamos más perjudicados", ha concluido en esRadio.