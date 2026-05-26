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España

"Todos han sido premiados": indignación en la Policía por los ascensos del Delcygate

Laura García, portavoz de Jupol, ha estado en esRadio para exigir el cese del excomisario Jesús María Gómez Martín investigado en la trama Plus Ultra.

Laura García, portavoz de Jupol, ha estado en esRadio para exigir el cese del excomisario Jesús María Gómez Martín investigado en la trama Plus Ultra.
El jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, Jesús María Gómez Martín, comparece en la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo'. | EFE

Laura García, portavoz de Jupol, el sindicato de la Policía Nacional, ha estado en La Noche de Cuesta para exigir el cese del jefe superior de Policía de Canarias y excomisario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús María Gómez Martín, después de aparecer en la investigación de la trama Plus Ultra.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

"Cuando sucedió lo de Delcy Rodríguez era el máximo responsable del aeropuerto. Tras esos hechos no solamente no se le destituyó, porque como todos sabemos allí hubo cosas raras, sino que fue ascendido, como solemos llamar, la patada hacia arriba, y fue nombrado jefe superior de la Jefatura Superior de Canarias", ha explicado Laura García.

"También sucedió con otros mandos que estuvieron allí involucrados en ese momento, que han sido enviados a embajadas, que allí se cobra un plus bastante importante y esto es lo que suele suceder (...). Hasta donde nosotros sabemos, todos han sido premiados, uno como jefe superior y otros enviados a embajadas", ha añadido.

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La investigación apunta a que cuando llega Gómez Martín a Canarias como jefe superior de Policía se encarga de hacer una limpia importante. Ante este escenario, Laura García ha señalado que "cuando se inició la investigación con el caso del Tito Berni, que todos recordaremos que también fue un escandalazo, pues allí los compañeros que iniciaron esta investigación recibieron muchísimas presiones y, de hecho, uno de ellos que iba a ser condecorado por un motivo concreto, pues bueno, parece ser que él se encargó de que este compañero no fuera condecorado y finalmente este fue el desenlace".

"Al final se salió con la suya y esto es lo que pasa: que al final se castiga a los que trabajan y parece, siempre hasta que se demuestre —presunción de inocencia por delante—, que se premia a los que no", ha denunciado.

"Creo que la Policía Nacional, los policías nacionales, nos merecemos que hasta que esto se esclarezca no se manche más nuestra imagen. Y a ver, él no es una persona cualquiera, es que es un jefe superior. No está usted hablando de cualquier cargo. Él tiene una responsabilidad absoluta y es un gran representante, por el cargo que tiene, de la Policía Nacional. Entonces nos gustaría que se le cesara desde luego para que no nos veamos más perjudicados", ha concluido en esRadio.

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