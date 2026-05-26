Canal Red ha reaccionado a las denuncias de abuso laboral formuladas por extrabajadores de la televisión de Pablo Iglesias en el documental Romper el bloque. Sin embargo, el comunicado del consejo de redacción se refiere íntegramente a Sergio Gregori, el cofundador del canal que terminó enfrentado con Pablo Iglesias, pero no dice ni una palabra sobre el resto de testimonios recogidos en la serie documental, que según la productora Mu Producións rozan la treintena de trabajadores y extrabajadores de Canal Red, Podemos, La Tuerka y La Última Hora.

En su comunicado, Canal Red recuerda que el exempleado presentó en 2024 una demanda por supuesta vulneración de derechos fundamentales, acoso moral y menoscabo de su dignidad. La empresa asegura que aquella demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 15 de Madrid y posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Comunicado del Consejo de redacción de Canal Red sobre las acusaciones vertidas por Sergio Gregori y su entorno Frente a las acusaciones vertidas por Sergio Gregori y su entorno contra Canal Red, queremos manifestar lo siguiente: En julio de 2024, Sergio Gregori demandó ante… — Canal Red (@CanalRed_TV) May 26, 2026

El canal también carga contra Gregori por haber grabado presuntamente conversaciones y reuniones internas sin consentimiento y sostiene que la sentencia concluyó que recibió un trato "correcto y amable" dentro de la empresa.

Sin embargo, el comunicado evita entrar en el fondo del documental que ha encendido la polémica. Ni una referencia a las denuncias sobre hospitalizaciones por estrés, jornadas interminables, horas extra impagadas, persecuciones internas o represalias sindicales que aparecen en el tráiler y en la documentación difundida por la productora. Tampoco menciona las nueve sentencias laborales que, según el representante sindical Fran Suárez, acreditarían vulneraciones de derechos fundamentales en el entorno de Podemos.

La estrategia parece clara: centrar todo el foco en desacreditar a Gregori y presentar el conflicto como una vendetta personal.

¿Quién es Sergio Gregori?

¿Y quién es exactamente Sergio Gregori? Fue uno de los impulsores de Furor TV, el germen técnico que terminó desembocando en Canal Red. Según la versión de la productora, Gregori participó desde el principio en la creación del canal junto al entorno de Iglesias, pero la relación acabó saltando por los aires en medio de conflictos internos, acusaciones de acoso laboral y un fuerte choque por la línea editorial del proyecto. Inicialmente se dijo que se le apartó por pronunciarse públicamente a favor de un acercamiento entre Podemos y Sumar.

Canal Red sostiene que Gregori acabó abandonando la empresa tras acogerse a la cláusula de conciencia respecto a la línea editorial del medio y alcanzar un acuerdo para extinguir la relación laboral. La productora del documental, en cambio, presenta su caso como la chispa que permitió destapar decenas de situaciones de acoso laboral similares dentro de organizaciones vinculadas a Podemos.

En el tramo final del comunicado, Canal Red amenaza además con emprender acciones legales contra declaraciones que considere "calumniosas" o que puedan "atentar contra el honor" de sus trabajadores.