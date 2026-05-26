La UDEF encontró contratos con Huawei y "Oro Azul" en el registro a las hijas de Zapatero

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró dos contratos formalizados entre What The Fav y el gigante tecnológico chino Huawei en el registro a la sede de la empresa perteneciente a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La policía judicial llevó a cabo una serie de registros el pasado martes en el marco de la investigación de la trama de Plus Ultra, de la que Zapatero era presuntamente el líder. Entre estos, se encontraba el registro a la empresa What The Fav, donde encontró numerosa documentación que consideraron relevante para la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama. La empresa de las hijas recibió más de 745.000 euros de empresas pertenecientes al complejo entramado societario de presunto blanqueo de capitales ideado por la trama.

En el acta de entrada y registro de la empresa al que ha tenido acceso Libertad Digital, los agentes detallan la copia y clonado de varios de los dispositivos que manejaban las hijas del exlíder socialista, entre ellos, de los siete ordenadores de torre con los que contaba la compañía. "El acceso al local ha sido facilitado por Alba Rodríguez Espinosa, abriendo la puerta con las llaves que porta, local compuesto de un recibidor del que se accede a un espacio diáfano amueblado y con una mesa de trabajo con 7 ordenadores", explica el documento antes de explicar que procedieron al registro de todas las estancias. Así, también hace referencia a un documento que refleja "actuaciones de emergencia social" en países de América Latina.

En concreto, la UDEF requisó la siguiente documentación:

Conjunto documental compuesto por 22 folios sellados, diversas facturas.

Conjunto documental compuesto por 35 folios sellados, diversas facturas.

Conjunto documental compuesto por 31 folios sellados, diversas facturas.

Conjunto documental compuesto por 15 folios sellados; contrato entre las mercantiles Huawei Technologies España, S.L. y la mercantil Whathefav de fecha 20 de octubre de 2020, documento en inglés.

de fecha 20 de octubre de 2020, documento en inglés. Conjunto documental compuesto por 7 folios sellados, acuerdo de prestación de servicios con la empresa Corporate Communicator S.L.

Conjunto documental compuesto por 20 folios sellados, diversa documentación.

Conjunto documental con un sobre abierto con folios en su interior, un total de 49, sellados, y documentación de un contrato entre Huawei y Whathefav .

. Conjunto documental compuesto por 25 folios sellados, documentación en inglés.

Conjunto documental compuesto por 21 folios sellados, documentos relativos a proyectos, identificado como RO3DOC009.

Conjunto documental compuesto por 41 folios sellados, Programa Mundial de Alimentos en Nicaragua.

Conjunto documental compuesto por 7 folios sellados, carpeta de anillas con un resumen ejecutivo.

Conjunto documental compuesto por 13 folios sellados, relativos a actuaciones de emergencia social en América Latina.

Conjunto documental compuesto por 13 folios sellados, relativos a actuaciones de emergencia social en América Latina .

. Conjunto documental compuesto por 13 folios sellados, resumen ejecutivo de Oro Azul .

. Conjunto documental compuesto por 18 folios sellados, plan estratégico de la empresa Oro Azul .

. Conjunto documental compuesto por 27 folios, libreta de color amarillo con anotaciones alfanuméricas, con el sellado de aquellas que contienen anotaciones.

Conjunto documental compuesto por 7 folios sellados, contrato de prestación de servicios entre la mercantil Alemany Asesores Consultores y la mercantil Whathefav, S.L.

Al respecto de los informes que hacen referencia a la empresa de Oro Azul, cabe destacar que se trata de una compañía que ofrece "alianzas estratégicas" para invertir en la industria agroalimentaria, específicamente en un producto al que califican como "oro azul", los arándanos. "Oro Azul te invita a explorar una oportunidad única de formar parte del dinámico sector agroexportador. Te ofrecemos la oportunidad de generar ingresos atractivos, y una alta rentabilidad, a través de un modelo innovador y respaldado por las mejores prácticas de agricultura de precisión", explica su página web.

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