Los memes inundan las redes con Zapatero y su botín de joyas
Las joyas halladas por la UDEF en una caja fuerte oculta en el despacho de Zapatero están dando mucho juego a los usuarios de las redes sociales.
Zapatero declara ante el juez ataviado con numerosas joyas.
Otro usuario adjunta esta foto con un comentario: "El "Ro-BOBO" de la "JOJOYA", protagonizada por José Luis Rodríguez "Zapatero", dirigida por el "Enamoraó Ábalos", también protagonizan "Alba" y "Laura"; como secundaria de reparto, "Sonsoles"; como actor en la sombra, el mafioso de Sánchez, en los mejores cines de Soto del Real".
Otro comentario de un usuario de X recuerda la frase de Zapatero en un mitin: "Décadas dando lecciones de moral, igualdad y humildad… y ahora entre imputaciones, amistades peligrosas y lujos dignos de jeque. Al final va a resultar que 'vivir para los demás' era vivir de los demás".
Un usuario de X compara a Cleopatra con "Gertru cuando Zapatero la deja sola en el despacho".
Las películas, como '300', están dando mucho juego a los usuarios. Aquí apuntan a Zapatero acudiendo a declarar al juzgado.
Desde X también le comparan con la mujer de Franco: "Zapatero se quiere robar hasta el apodo de Carmen Polo. La UDEF abre su caja fuerte y aparecen decenas de collares de lujo. El mismo que habla mal de Franco todos los días… ahora quiere ser "La Collares" versión 2026".
Aquí también se le recuerda su frase: "Ser socialista es tener poco y dar mucho".
El apodo de La Collares se está popularizando entre los usuarios de la red social X.
Aquí aparece Zapatero recargado con todo tipo de joyas y un cartel que dice: "Zapatero, el lujo es mi legado".
Otro usuario borra a Begoña Gómez y la sustituye por Zapatero acompañando enjoyado a Pedro Sánchez en el besamanos de la Casa Real.
Otro usuario adjunta una imagen ficticia de Zapatero con un mensaje: "Escándalo: Policía encuentra decenas de joyas, collares, pulseras y relojes de lujo en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. Todo ROBADO a costa de los ciudadanos a los que llevó a la miseria. Sin moral ni escrúpulos. Mientras España y Venezuela sufrían, él acumulaba".
Otro tira de sarcasmo para apuntar que "las niñas son unas joyitas".
Las comparaciones se acumulan, en este caso, con la reina Isabel II de Inglaterra.
También está el meme de Zapatero en la Puerta del Sol con un cartel de Compro oro.
También comparan a Zapatero con MA de la serie 'El Equipo A' que siempre iba lleno de collares.
Zapatero en su despacho de Moncloa mostrando todo su arsenal de joyas.
Otro usuario publica esta imagen de Zapatero, también hecha con IA, y desglosa el botín que acumulaba el expresidente.
Un usuario dice: "A la izquierda un humilde Zapatero. A la derecha "La Collares"".