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España

Los memes inundan las redes con Zapatero y su botín de joyas

Las joyas halladas por la UDEF en una caja fuerte oculta en el despacho de Zapatero están dando mucho juego a los usuarios de las redes sociales.

Libertad Digital
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Zapatero declara ante el juez ataviado con numerosas joyas.

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Otro usuario adjunta esta foto con un comentario: "El "Ro-BOBO" de la "JOJOYA", protagonizada por José Luis Rodríguez "Zapatero", dirigida por el "Enamoraó Ábalos", también protagonizan "Alba" y "Laura"; como secundaria de reparto, "Sonsoles"; como actor en la sombra, el mafioso de Sánchez, en los mejores cines de Soto del Real".

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Otro comentario de un usuario de X recuerda la frase de Zapatero en un mitin: "Décadas dando lecciones de moral, igualdad y humildad… y ahora entre imputaciones, amistades peligrosas y lujos dignos de jeque. Al final va a resultar que 'vivir para los demás' era vivir de los demás".

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Un usuario de X compara a Cleopatra con "Gertru cuando Zapatero la deja sola en el despacho".

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Las películas, como '300', están dando mucho juego a los usuarios. Aquí apuntan a Zapatero acudiendo a declarar al juzgado.

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Desde X también le comparan con la mujer de Franco: "Zapatero se quiere robar hasta el apodo de Carmen Polo. La UDEF abre su caja fuerte y aparecen decenas de collares de lujo. El mismo que habla mal de Franco todos los días… ahora quiere ser "La Collares" versión 2026".

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Aquí también se le recuerda su frase: "Ser socialista es tener poco y dar mucho".

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El apodo de La Collares se está popularizando entre los usuarios de la red social X.

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Aquí aparece Zapatero recargado con todo tipo de joyas y un cartel que dice: "Zapatero, el lujo es mi legado".

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Otro usuario borra a Begoña Gómez y la sustituye por Zapatero acompañando enjoyado a Pedro Sánchez en el besamanos de la Casa Real.

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Otro usuario adjunta una imagen ficticia de Zapatero con un mensaje: "Escándalo: Policía encuentra decenas de joyas, collares, pulseras y relojes de lujo en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. Todo ROBADO a costa de los ciudadanos a los que llevó a la miseria. Sin moral ni escrúpulos. Mientras España y Venezuela sufrían, él acumulaba".

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Otro tira de sarcasmo para apuntar que "las niñas son unas joyitas".

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Las comparaciones se acumulan, en este caso, con la reina Isabel II de Inglaterra.

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También está el meme de Zapatero en la Puerta del Sol con un cartel de Compro oro.

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También comparan a Zapatero con MA de la serie 'El Equipo A' que siempre iba lleno de collares.

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Zapatero en su despacho de Moncloa mostrando todo su arsenal de joyas.

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Otro usuario publica esta imagen de Zapatero, también hecha con IA, y desglosa el botín que acumulaba el expresidente.

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Un usuario dice: "A la izquierda un humilde Zapatero. A la derecha "La Collares"".

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