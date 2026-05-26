Los memes inundan las redes con Zapatero y su botín de joyas

13 / 27

Otro usuario adjunta una imagen ficticia de Zapatero con un mensaje: "Escándalo: Policía encuentra decenas de joyas, collares, pulseras y relojes de lujo en la caja fuerte de la oficina de Zapatero. Todo ROBADO a costa de los ciudadanos a los que llevó a la miseria. Sin moral ni escrúpulos. Mientras España y Venezuela sufrían, él acumulaba".