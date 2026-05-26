María Corina Machado "no" se muestra "sorprendida" ante la imputación de Zapatero

Durante su reciente estancia en España, a principios de este mes de mayo, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tomó la decisión consciente de marcar distancias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, un gesto que dejaba en evidencia el desencuentro político con el Gobierno español, pese a que desde Moncloa se había insistido en que existía plena disposición para que se celebrase el encuentro.

La líder opositora también tomó la decisión de no acudir al Congreso de los Diputados, donde el PSOE había votado en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Pero el escollo más grande era, sin lugar a dudas, la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha generado y sigue generando un profundo rechazo en amplios sectores de la oposición venezolana, que lo consideran un actor clave en la legitimación internacional del régimen y del pucherazo electoral que se produjo en 2024, y que ha continuado con esta labor tras la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU y el ascenso al poder de Delcy Rodríguez.

Su cercanía a Pedro Sánchez, del que se había convertido en guía y mentor, dificultaba que Machado se reuniese con el propio presidente o miembros del Ejecutivo español durante su visita a nuestro país.

Por eso no extraña ahora la reacción de María Corina Machado a la imputación del tercer Rodríguez, como lo conocen en Venezuela, donde lo ponen en relación con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. Reacción que recoge El Mundo en una entrevista este lunes, donde se aborda el alcance de las tramas corruptas en las que presuntamente estaría involucrado Zapatero.

Y es que el tiempo parece que ha dado la razón a la Nobel de la Paz, que ha criticado durante una década de forma incansable las maniobras del expresidente español. De todo lo que se está recogiendo en el auto de imputación, los informes de la UDEF y el sumario del caso, se puede afirmar, como afirma Machado, que el escándalo Zapatero "es parte del saqueo más cruel de la historia".

Le preguntan si está "sorprendida" y responde con un escueto y tajante "no". Y añade: "Lamentablemente todas estas investigaciones y escándalos terminan llevando a Venezuela. Y son parte del saqueo más cruel de la historia de la humanidad. Un país donde no solamente su riqueza, su territorio, sus instituciones se entregaron al crimen organizado, sometiendo a una nación al hambre, a la miseria y a la migración. Es trágico, pero es la verdad". Algo que ya vaticinó en otra entrevista en El Mundo hace un año: "Al final la historia será implacable, todo se va a saber".

Su papel como 'mediador'

Zapatero ha tratado de ganarse un prestigio internacional como mediador, para aquellos que se lo hayan querido comprar. A la líder opositora también le preguntan por este supuesto papel mediador que, a la luz de los últimos acontecimientos, parece más una tapadera para sus presuntas actividades lucrativas que otra cosa.

Le pregunta el periodista de El Mundo, Daniel Lozano: "Zapatero insistió durante una década en que se trataba de un mediador en Venezuela, pero jamás se encontró con usted". Y responde Machado: "¿Mediador entre quién? Esa es la pregunta".

Pero incluso en el auto judicial existen registros de conversaciones de personas del círculo cercano a Zapatero que ironizaban sobre su rol como presunto observador y mediador de las elecciones legislativas venezolanas del año 2020: "En el auto del juez se lee cómo quienes rodean a Zapatero se carcajean de su labor como 'vigilante' de las elecciones parlamentarias de 2020, en las que el bloque democrático no participó ante el fraude evidente. 'Zapatero manda aquí', dice uno de ellos antes de los comicios fake. La historia pareciera dar la razón a quienes no participaron entonces en esos y otros comicios, incluida usted", le pregunta Lozano. A lo que responde María Corina: "Es que eso no fueron elecciones […] Eso fue una gran maniobra, que buscaba consolidar a una tiranía, sacrificando la soberanía popular".

Hay que recordar que en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020, los partidos opositores que conformaban la MUD —Mesa de la Unidad Democrática— acordaron unánimemente no participar por considerarlas irregulares y fraudulentas. El Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, los EEUU y la UE expresaron su rechazo a las mismas por no reunir las condiciones para ser libres ni justas. Las elecciones las ganó Maduro con una abstención de récord y un rechazo mundial casi unánime a reconocer la farsa chavista. Pues bien, para variar Zapatero estaba ahí de observador... de parte del tirano. De hecho Juan Guaidó se refirió entonces a Zapatero como el "abogado de la dictadura". Frente a la farsa evidente de 2020 Zapatero dijo: "Respeto a quien no decidió participar, no entiendo a quienes juzgan el sistema sin conocerlo o sin estar aquí y no le dan validez". Ya había enseñado la patita muchas veces.

En definitiva, el tiempo ha dado la razón a la líder opositora venezolana en sus críticas a Zapatero y en su negativa a reunirse con el Ejecutivo sanchista en su reciente visita a Madrid, entre otros motivos por el ascendiente que Zapatero ha tenido en la política del actual Gobierno en relación con Venezuela. No hay que olvidar que ni siquiera tuvieron la cortesía y la decencia de felicitar a María Corina cuando fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.