A menos de dos semanas para la llegada del papa León XIV a España, varias organizaciones anticatólicas con masones, separatistas y personas de extrema izquierda al mando han puesto en marcha una operativa de maniobras y convocatorias en Madrid y Barcelona para reventar la visita del Papa que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

En la capital de España, un amplio frente de más de 60 entidades radicales, sindicales y políticas, encabezado por Europa Laica, ha convocado una concentración este miércoles 27 de mayo a las 10:30 horas en la plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados, bajo el lema "Por un Estado laico, derogación de los Acuerdos con la Santa Sede" para reventar la visita del Papa.

En paralelo, en Barcelona, han convocado una concentración el 9 de junio en el paseo del Born, a las 19:00 horas, coincidiendo con la vigilia de oración que el Papa protagonizará en el Estadio Olímpico Lluís Companys. "A vosotros os esperamos, al Papa NO", señala el manifiesto firmado por diversas organizaciones anticatólicas.

Entre las principales organizaciones impulsoras se encuentran Europa Laica, Ateos de Cataluña y la Fundación Ferrer i Guàrdia. De esta fundación, como bien recuerda El Confidencial, el presidente es Joan Francesc Pont Clemente, destacado miembro de la masonería y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, además de miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas.

Pont Es masón de grado 33, el más alto de esa institución, y ofició como gran maestre adjunto de la Gran Logia Simbólica de España (GLSE), lo que añade más polémica a las protestas, puesto que la masonería tradicional ha estado confrontada públicamente con la Iglesia desde sus inicios. Pont fue, entre 2010 y 2017, el gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España (SCME), es decir, el número uno de esta entidad masónica, sobre la que sigue teniendo un poder relevante.

Y no solo la masonería, sino también el separatismo catalán. Como señala también El Confidencial, dentro de la Fundación Ferrer i Guàrdia figura como vocal de su patronato Lluís Pérez Lozano, que es codirector de la Fundación Josep Irla, muy ligada a la formación independentista Esquerra Republicana (ERC).

Exigencias de las organizaciones

"Queremos reafirmar nuestro compromiso con la laicidad como principio fundamental de convivencia. Nos preocupa que esta visita de carácter religioso sea tratada por las instituciones como una visita de Estado, con el despliegue de recursos públicos que esto implica. Esta confusión debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente", denuncia el manifiesto.

"Denunciamos que los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, heredados del contexto de la transición, siguen vigentes y condicionan nuestra democracia a través de la financiación pública de la Iglesia, su presencia en el sistema educativo y unos beneficios fiscales y patrimoniales injustificables", añaden las organizaciones anticatólicas.

📆 Dia dimarts 9/6/26

⏰ Hora 19:00

📢 Concentració al passeig del Born de Barcelona, 12, Santa Maria del Mar A vosaltres us esperem, al Papa NO. El seu viatge, els nostres calers. pic.twitter.com/97mz3yYw7m — PUIC (@Puicinacional) May 22, 2026

Además, señalan que "esta situación es aún más grave teniendo en cuenta que la Iglesia vulnera derechos civiles oponiéndose al aborto y a la eutanasia, además de no adherirse plenamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos". También denuncian que la Iglesia "mantiene una deuda con la memoria al no haber pedido perdón por su papel en el golpe de Estado de 1936 ni por su complicidad con la dictadura". También denuncian los casos de pederastia, el mantenimiento de privilegios y la estructura patriarcal que "relega a la mujer a un papel secundario".

Por todo ello, las organizaciones exigen: