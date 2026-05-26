Oleada de robos de corderos en Cataluña y Aragón por la fiesta musulmana del Eid al-Adha

Los robos de corderos y ovejas se han disparado en varias zonas de Cataluña y Aragón a pocos días de la celebración musulmana del Eid al-Adha, conocida popularmente como la Fiesta del Cordero. Ganaderos y fuerzas de seguridad alertan de una oleada de asaltos nocturnos a explotaciones rurales que, según denuncian, coincide cada año con el aumento de la demanda de este tipo de animales.

Los robos se concentran especialmente en las comarcas catalanas de Las Garrigas, el Priorato y la Cuenca de Barberá. Según han explicado algunos ganaderos a El Debate, los ladrones entran de madrugada en las granjas y cargan todos los animales que pueden transportar. Con el precio del cordero disparado por la fiesta del Eid al-Adha, las bandas dedicadas al robo de ganado aprovechan para hacer negocio con el mercado negro.

Las asociaciones agrarias denuncian robos en explotaciones de Tarragona y Lérida. Y, en ocasiones, los ladrones acaban detenidos. Recientemente, los Mossos d'Esquadra han denunciado penalmente a un ganadero del Alto Urgel (Lérida) por robar terneros, cambiarles los crotales identificativos y sacrificarlos en mataderos como si fueran de su propiedad.

Asimismo, los Mossos d'Esquadra han arrestado a un hombre de 45 años acusado de robar una furgoneta que posteriormente habría utilizado para llevar a cabo diversos robos de ganado ovino en Aragón. En el momento de su detención transportaba 28 corderos vivos.

Las organizaciones agrarias creen que muchos de estos animales terminan siendo vendidos de forma clandestina para sacrificios ligados a la Fiesta del Cordero, una de las celebraciones más importantes del calendario musulmán. La preocupación entre los ganaderos no es nueva y en años anteriores se han producido situaciones similares.

Los afectados reclaman más vigilancia en las explotaciones rurales y denuncian que muchas granjas pequeñas carecen de medios para protegerse frente a grupos organizados que conocen perfectamente los movimientos del ganado y actúan aprovechando la noche y el aislamiento del campo.