Peinado cita a Begoña Gómez "con apercibimiento expreso de ser conducida por la fuerza pública" si no aparece

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha convocado para el próximo 9 de junio a las 11 horas, a Begoña Gómez en los Juzgados de Plaza de Castilla "con apercibimiento expreso de ser conducida por la fuerza pública" si no aparece".

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido a las últimas citas a las que ha sido convocada por el juez Peinado para ser informada sobre el estado de su situación procesal. En ellas, ha delegado en su letrado defensor, el exministro Antonio Camacho. Una práctica que también ha llevado a cabo la asesora de Gómez, Cristina Álvarez. Ambas se encuentran imputadas por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, Peinado advierte que convoca "la audiencia preliminar prevista en el artículo de la Ley Organiza 5/1995 de 22 de mayo del tribunal de jurado, para el próximo día 9 de junio de 2026, martes, a las 11,00 de la mañana en la sede de este órgano judicial".

En este sentido, explica que deben comparecer en esa fecha y en los juzgados de Plaza de Castilla los tres acusados "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si es que no acuden a la cita. Se les convoca "con sus respectivos letrados; así mismo, deberán ser convocados el representante del Ministerio Fiscal, y de las acusaciones Populares personadas, y la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación Particular, en calidad de ofendida por uno de los delitos objeto de esta instrucción, en concreto, por el delito de Apropiación indebida".

En esta vista, el juez instructor se estaría planteando imponer medidas cautelares a los tres acusados: Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés. Con este auto, Peinado confirma una vez más su intención de realizar un proceso penal por la ley de tribunal de jurado, es decir, que sigue avanzando en un procedimiento que acabaría con Begoña Gómez siendo juzgada por un jurado popular.

La última vez que Peinado convocó a la esposa del líder socialista, lo hizo el pasado miércoles 1 de abril, en Miércoles Santo. A esta cita no acudieron ninguno de los acusados siendo sus letrados los que comparecieron ante el juez. En esta comparecencia, Camacho pidió nuevas periciales y una testifical, exigencias que fueron denegadas por Peinado al entender que la defensa había tenido suficiente tiempo para pedirlo anteriormente. Así, achacó a Camacho que quisiese alargar una instrucción que antes había tachado de innecesariamente larga.

La cita del próximo 9 de junio podría ser una de las últimas citas de la instrucción, ya que Peinado ya ha dado señas de querer cerrar la investigación cuanto antes a pesar de los numerosos recursos interpuestos por las defensas de Gómez y Álvarez. De hecho, Peinado estaba esperando a que la Guardia Civil cerrase unas diligencias ya pedidas: un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuya información fue publicada por Libertad Digital. Este informe arrojaba mayor luz sobre la presunta comisión del delito de apropiación indebida, ya que la UCO certificó que Begoña Gómez usó una cuenta compartida con su marido para registrar el software de la Universidad Complutense de Madrid a nombre de Begoña Gómez.

Estos nuevos documentos aportados por los agentes de la Guardia Civil apuntan a la contratación irregular de la empresa Deloitte para su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid: "Participó directamente".