PSOE y Sumar imponen la sanción máxima a Vito Quiles y Ndongo: tres meses sin pisar el Congreso

El PSOE y Sumar continúan ejerciendo su mayoría para aplicar restricciones a reporteros. En esta ocasión, la Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes retirar durante tres meses la acreditación de prensa al comunicador Vito Quiles.

La decisión impulsada por los partidos del Gobierno de coalición se fundamenta en la supuesta comisión de "una doble infracción grave", motivada por haber grabado y publicado en sus redes sociales unas imágenes del expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el interior de la sede parlamentaria sin contar con la preceptiva autorización oficial previa.

La medida adoptada por el órgano rector, presidido por la socialista Francina Armengol, representa la sanción máxima que había sido propuesta en su informe por el letrado instructor encargado del caso. Se formaliza así un castigo que comenzó a gestarse el pasado 13 de mayo.

En aquella fecha, la Mesa ya tomó la decisión de suspender de forma cautelar el acceso de Quiles al recinto, así como el del también activista Bertrand Ndongo, a la espera de que se resolvieran de forma definitiva los expedientes abiertos tras las airadas denuncias formuladas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, el PSOE, Sumar y Podemos.

El informe elaborado por el letrado instructor ofrecía a la Mesa un abanico de penalizaciones que oscilaba entre los 11 días y los tres meses de suspensión de la acreditación. Según consta en el documento, las acciones del trabajador del medio digital EDATV constituyeron supuestamente un "grave daño" a la institución parlamentaria, además de representar un "atentado contra el decoro" de la Cámara y generar evidentes perjuicios a la labor profesional del resto de periodistas debidamente acreditados.

Pese al amplio margen de días disponible para fijar la penalización, PSOE y Sumar han optado deliberadamente por aplicar el castigo más severo posible contra el reportero.

Exculpar a Vito Quiles

Por otra parte, y a propuesta del mismo instructor que propuso la pena máxima por el caso del expresidente socialista, se ha decidido exculpar a Vito Quiles de otra de las múltiples denuncias que pesaban sobre él. Dicha acusación hacía referencia a la supuesta grabación de imágenes de Pedro Sánchez sin contar tampoco con el permiso requerido para ello, un extremo que finalmente ha sido descartado y sobreseído durante la instrucción del proceso disciplinario.

En paralelo a la sanción de Quiles, el máximo órgano del Congreso se dispone a imponer un castigo de idéntica severidad a Bertrand Ndongo. El comunicador será apartado de la actividad parlamentaria igualmente durante un periodo ininterrumpido de tres meses, en su caso por haber interrumpido a gritos el normal transcurso de una rueda de prensa.

Nuevamente, la mayoría que conforman PSOE y Sumar en la Mesa ha decidido aplicar la restricción máxima sugerida por los servicios jurídicos de la Cámara, ignorando la posible aplicación de los factores atenuantes que el letrado había propuesto valorar de forma específica en este segundo expediente.