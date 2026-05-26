Quién es Luis Arroyo, el hombre que intenta justificar la caja fuerte de un "alucinado" Zapatero

Sociólogo y presidente del Ateneo de Madrid desde 2021, desde donde protagonizó un sonado enfrentamiento con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Luis Arroyo se ha convertido en la voz de José Luis Rodríguez Zapatero en medio del aluvión de información sobre sus presuntas actividades delictivas tras su imputación en el caso Plus Ultra. Una misión cada vez más difícil en la que Arroyo se ha involucrado con ahínco en múltiples intervenciones donde explica lo que le está contando el expresidente, atrincherado preparando su defensa y que de momento sólo se ha manifestado en un breve vídeo negando responsabilidad alguna.

Consultor político, Arroyo ha sido asesor tanto durante los ocho años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como del sanchismo. Como fontanero del zapaterismo, fue director de gabinete de Miguel Barroso en sus años de secretario de Estado de Comunicación, director de gabinete de Carme Chacón en su etapa como ministra de Vivienda y también pasó por el gabinete de María Teresa Fernández de la Vega. También ha pasado a la política municipal, de la mano del PSOE, colaborando durante un tiempo con Reyes Maroto en la última campaña.

"Estoy muy orgulloso de trabajar para los socialistas, me siento muy cómodo trabajando para ellos", declaró en una reciente entrevista en la que señaló que lleva "25 años trabajando para el PSOE". En ella, también habló del, a su juicio, "acoso brutal" que estaba sufriendo Sánchez, del que dijo que le impresionaba "su enorme capacidad" de "resistencia" que vinculaba a su "carácter de deportista".

Sólo unos meses después, Arroyo se está empleando a fondo en su faceta de tertuliano en la defensa de Zapatero, tarea cada vez más ardua según pasan los días. Con Javier Ruiz, el pasado lunes, señaló que había mantenido una "conversación larga" con él y aseguró que estaba "alucinando, muy sorprendido" con las "suposiciones" del auto del juez Calama. Y señaló que el expresidente atribuye todo esto "al contexto político": "Es en 2023 cuando Zapatero defiende al Gobierno de Sánchez y empieza a recibir estos ataques brutales, que están produciendo un daño sobre la reputación de un presidente que ha sido impecable en su comportamiento", defendió.

Arroyo, que horas antes en la SER ante el chaparrón de informaciones seguía sosteniendo que no veía "absolutamente nada" raro en los informes de la UDEF, habló este martes de las nuevas informaciones sobre el expresidente que ahora suma a los indicios una colección de espectaculares joyas guardadas en una caja fuerte en su despacho. Ante Silvia Intxaurrondo, Arroyo siguió defendiendo al expresidente dando la versión de que son "herencia" de la familia de Sonsoles Espinosa y el propio Zapatero y "regalos".

Luis Arroyo, portavoz autorizado del expresidente Zapatero, en #LaHora26M: "Desconozco si esos regalos son de la época en la que el presidente ejercía como tal o posteriores" pic.twitter.com/CRxGkUh1He — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 26, 2026

Sobre el hecho de que se guardaran en el despacho y no en su casa, Arroyo defendió que los Zapatero "currently están de alquiler", su intención es "comprar una finca, que ya la tienen comprada", pero "mientras construyan su nueva vivienda han decidido tener la caja fuerte en lugar de en la casa de alquiler en el despacho". En cuanto al precio, lo situó en unos ínfimos 30.000 o 50.000 euros.