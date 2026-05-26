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Varapalo judicial a 'El Jueves': condenada por vulnerar el honor de Abogados Cristianos y su presidenta

La magistrada considera que la libertad de expresión no ampara el insulto, incluso cuando las personas afectadas desempeñan funciones públicas.

Libertad Digital
La magistrada considera que la libertad de expresión no ampara el insulto, incluso cuando las personas afectadas desempeñan funciones públicas.
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos | Europa Press

El Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado a la revista El Jueves y a RBA por vulnerar el derecho al honor de la Fundación Española de Abogados Cristianos y de su presidenta, Polonia Castellanos, a raíz de una viñeta publicada en enero de 2025 dentro de la sección "Gilipollas del año 2024".

La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por la Fundación y ordena la retirada de dicha sección de la publicación. Además, obliga a los demandados a publicar el fallo judicial en el próximo número de la revista.

El juzgado también condena solidariamente a la editorial y a la revista a indemnizar con 2.000 euros a la Fundación Abogados Cristianos y con 4.000 euros a Castellanos por los daños ocasionados. Durante el juicio, celebrado el pasado 9 de febrero, la Fiscalía sostuvo que la viñeta excedía los límites de la libertad de expresión y suponía una vulneración del derecho al honor.

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La resolución judicial se centra especialmente en una frase incluida en la última viñeta de la publicación, en la que se calificaba a los demandantes con expresiones que, según la jueza, constituían un insulto "absolutamente desproporcionado" y alejado del ejercicio legítimo de la crítica.

La magistrada considera que la libertad de expresión no ampara el insulto, incluso cuando las personas afectadas desempeñan funciones públicas o tienen relevancia social. Por ello, concluye que las expresiones utilizadas supusieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los afectados.

La sentencia, no obstante, todavía no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial mediante recurso de apelación.

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