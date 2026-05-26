Varapalo judicial a 'El Jueves': condenada por vulnerar el honor de Abogados Cristianos y su presidenta

El Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado a la revista El Jueves y a RBA por vulnerar el derecho al honor de la Fundación Española de Abogados Cristianos y de su presidenta, Polonia Castellanos, a raíz de una viñeta publicada en enero de 2025 dentro de la sección "Gilipollas del año 2024".

La sentencia estima parcialmente la demanda presentada por la Fundación y ordena la retirada de dicha sección de la publicación. Además, obliga a los demandados a publicar el fallo judicial en el próximo número de la revista.

El juzgado también condena solidariamente a la editorial y a la revista a indemnizar con 2.000 euros a la Fundación Abogados Cristianos y con 4.000 euros a Castellanos por los daños ocasionados. Durante el juicio, celebrado el pasado 9 de febrero, la Fiscalía sostuvo que la viñeta excedía los límites de la libertad de expresión y suponía una vulneración del derecho al honor.

La resolución judicial se centra especialmente en una frase incluida en la última viñeta de la publicación, en la que se calificaba a los demandantes con expresiones que, según la jueza, constituían un insulto "absolutamente desproporcionado" y alejado del ejercicio legítimo de la crítica.

La magistrada considera que la libertad de expresión no ampara el insulto, incluso cuando las personas afectadas desempeñan funciones públicas o tienen relevancia social. Por ello, concluye que las expresiones utilizadas supusieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los afectados.

La sentencia, no obstante, todavía no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial mediante recurso de apelación.