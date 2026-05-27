Así criticaba Zapatero en "La Sexta" el comportamiento de Juan Carlos I: "Nos debe una explicación""

Fue el 29 de septiembre de 2022 cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero fue entrevistado en El Intermedio. Durante aquella entrevista el líder socialista exigió en público explicaciones al rey Juan Carlos por su comportamiento, mientras él está imputado por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.

Tras enriquecerse en privado mediante actividades presuntamente ilícitas y además acumular joyas cuyo precio podría alcanzar el millón de euros, el líder socialista se dedicaba a criticar en público a quien fuera jefe del Estado, mientras le exigía una explicación, que de momento él no está dispuesto a dar.

Juan Carlos I pagó más de 4 millones de euros después de regularizar voluntariamente ante Hacienda, correspondientes a los viajes privados de la Fundación Zagatka, capitaneada por su primo Álvaro de Orleans, y después de haber realizado otra regularización con anterioridad por importe de 680.000 euros. Asimismo, Juan Carlos I no tiene ningún asunto judicial pendiente, todo lo contrario que el expresidente.

Estas son algunas frases destacables de aquella entrevista:

"Del emérito hay muchas cosas que me entristecen, pero no quiero entrar en detalles".

"Tenía una gran confianza en el rey emérito; no seré un desleal. Es verdad que la última etapa con Corinna, a la que yo no conocí ni conozco, se había producido alguna situación, pero bueno, decir que los hechos que hemos conocido son muy tristes y lamentables".

"Lo he dicho públicamente, incluso se lo he dicho a la Casa Real. Pienso que el rey emérito debería dar una explicación, un mensaje, una palabra, un discurso, de lo que se ha conocido, porque necesitamos eso".

"Repruebo con toda contundencia todos los comportamientos económicos".

"Veo a mucha gente que en su día le hacían la pelota, como se dice vulgarmente, y ahora se distancian, pero él tenía detalles humanos importantes. Siempre que había un momento difícil, la primera llamada que recibía era él para darme ánimo. Por ejemplo, le agradeceré mucho el apoyo que en la sombra me dio con el proceso de diálogo con ETA, que no era nada fácil".

"Siento una cierta tristeza personal de que su legado, su imagen y lo que representa para el país y para una historia brillante, como es la de la democracia española, hayan quedado tan afectados. No me atrevo a preguntar en los libros de historia qué quedará, cuánto quedará de lo positivo y cuánto quedará de lo negativo".

"Como país debemos superarlo, por supuesto con un acto de contrición que nos debe y debe hacerlo. Tiene que ser claro y contundente. Es importante".