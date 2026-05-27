Conmoción en Ferraz: agentes de la UCO, decenas de periodistas y gritos de "¡chorizos!"

Nuevo terremoto en el PSOE por la entrada esta mañana de agentes de la UCO para hacer un requerimiento de información al partido en relación con la trama SEPI, que investiga bajo secreto de sumario el juez Santiago Pedraz.

Los agentes llegaron antes de las 9 de la mañana, cuando no había nadie de la Ejecutiva aún en Ferraz, ni siquiera la jefa de prensa. Tras la noticia, la expectación en la sede ha ido creciendo y la presencia de periodistas también, que han podido ver cómo accedían al lugar tres coches por el garaje y a seis agentes con mochilas de paisano en el interior. El número de periodistas es tal que la Policía Nacional ha cortado uno de los carriles de la calle. Las carreras han sido constantes.

Fuentes de Ferraz han defendido que "mantienen una colaboración plena con la justicia" y "transparencia absoluta". Según han difundido, han recibido "un requerimiento de documentación por parte del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, dentro de un procedimiento declarado secreto y que no está relacionado con financiación ilegal. El partido ha señalado que la solicitud, que corresponde a un requerimiento y no a un registro, ha sido atendida con total colaboración. Asimismo, los socialistas han reiterado su compromiso de mantener una actitud de máxima cooperación con la Justicia y de respeto absoluto a las actuaciones judiciales.

Mientras, en redes sociales Óscar Puente se ha lanzado a tuitear poniendo en cuestión la operación: "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿es necesario mandar a la UCO? Es alucinante".

Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante. https://t.co/ZOM9ycnsxJ — Óscar Puente (@oscar_puente_) May 27, 2026

Por su parte, muchos conductores han gritado "chorizos" cuando pasaban ante la sede de los socialistas en una mañana de nuevo convulsa.