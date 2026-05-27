De 'TelePerro' a 'TvSauna': los mejores nombres para la nueva 'TeleSánchez'

El anuncio de que el nuevo canal de televisión impulsado por José Miguel Contreras y la empresa SIETE (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL) comenzará a emitir en menos de seis meses ha sacudido el panorama mediático. La cadena, nacida del último concurso público de licencias del Gobierno, todavía no tiene nombre oficial.

Ante esta falta de identidad corporativa, LD lanzó una consulta a sus lectores a través de la red social X con una pregunta directa: ¿Qué nombre le pondrías a 'TeleSánchez'?

La respuesta de la audiencia no se ha hecho esperar. En pocas horas, más de 80 usuarios han participado activamente, dejando claro que Moncloa se encuentra detrás de este nuevo proyecto televisivo. El ingenio, la ironía y el tono satírico han dominado las propuestas para bautizar a la que ya se conoce en los pasillos mediáticos como la nueva televisión de cabecera del sanchismo.

🔴 📺 'TeleSánchez' comenzará a emitir en menos de 6 meses pero aún no tiene nombre. ¿Cuál le pondrías?https://t.co/92NfxizwEq — Libertad Digital (@libertaddigital) May 26, 2026

El "presidente" como protagonista indiscutible

Como era de esperar, la figura de Pedro Sánchez acapara la inmensa mayoría de las sugerencias de los lectores. Entre las opciones más repetidas y directas para el nuevo canal de la TDT destacan PedroTV, Tele Pedro o Tele Pedro, nombres que, según los usuarios, reflejarían a la perfección la línea editorial que se le presupone a una cadena otorgada a dedo por el Ejecutivo a sus productores de confianza.

Tele Sanchez, está bien así. — TheBreakingBad (@Mosqueado_72) May 26, 2026

Begoño TV — Muñeco (@AragasRJ) May 26, 2026

Sin embargo, las redes sociales siempre van un paso más allá en la ironía. Uno de los nombres que ha cosechado mayor éxito y repetición entre los participantes ha sido TelePerro, utilizando de forma satírica el ya famoso apelativo con el que se conoce al jefe del Ejecutivo en el entorno digital.

El galgo de Paiporta en acción. — Clavel (@Clavel98430409) May 26, 2026

Los más ingeniosos se han atrevido a crear el logo del nuevo canal, haciendo referencia a la rosa del PSOE como Rosa Nostra TV o Telepedro simulando los colores de RTVE.

Rosa Nostra Tv pic.twitter.com/q2q9RvOhYh — M a e s e 📷 🍦 (@Castro_Mas_Cota) May 26, 2026

Sátira, sumisión y el pasado familiar

El ingenio de los lectores de Libertad Digital también ha apuntado hacia el servilismo mediático que suele rodear a los proyectos por el actual Gobierno. Entre las propuestas más ácidas e irreverentes se ha colado Telelameton y MAFIA TV, enfocada hacia las tramas del poder .

NodoSanchez o PsoeNodo — Blanca (@Blanca12304568) May 26, 2026

Tampoco han faltado las referencias a los escándalos políticos y personales que salpican al entorno de la Moncloa. Una de las sugerencias más comentadas y maliciosas ha sido TvSauna, un guiño directo a los pasados negocios familiares que persiguen la biografía del presidente del Gobierno. Y también enfocadas a las repetidas mentiras.

FangoTV — Xabier Garcia (@xgarcia1L) May 27, 2026

Trola TV — Rafael (@queasquito) May 26, 2026

El Bulo TV — Bolichin (@boli_chin) May 26, 2026

Tele chistorra. — Fernando (@fernandovilabla) May 26, 2026

¿Competencia o duplicidad con la televisión pública?

Por último, el debate en las redes sociales también ha dejado espacio para la crítica sobre la necesidad de este nuevo canal, teniendo en cuenta el actual estado de los medios públicos en España. Uno de los usuarios lanzaba una pregunta retórica que resumía el sentir de muchos: ¿RTVE?

Ya tienen TVE! — Alvaro Ruiz De Garibay Vidaurre (@garibay75376) May 26, 2026

Con esta propuesta, los lectores ironizan sobre el hecho de que el Gobierno gaste recursos en otorgar licencias a afines como Contreras para crear un nuevo canal de propaganda, cuando la propia Radio Televisión Española ya funciona, como una plataforma al servicio de la Moncloa.

¿RTVE? — En La Posverdad (@EPosverdad) May 26, 2026

Totalmente de acuerdo, amigo. La expansión mediática del gobierno es preocupante. Un nombre adecuado sería "Canal Oficial del Régimen" o "TVE del Pueblo". La transparencia informativa es clave. — Mariano RapJoy (@MarianoRapJoy) May 26, 2026

Por el momento, los promotores de SIETE aseguran buscar un espacio "diverso y plural" y continúan buscando un nombre comercial que limpie la etiqueta de 'TeleSánchez'. Sin embargo, la audiencia ya ha dictado su propio veredicto y el nuevo canal de Contreras nacerá, inevitablemente, marcado por el bautismo de las redes.