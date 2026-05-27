Demoledor testimonio de un guardia civil: "Han intentado perseguirnos por ser críticos y escribir tuits"

El guardia civil Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el S. XXI, ha dejado un mensaje muy directo en La noche de Cuesta, de esRadio, tras lo ocurrido este miércoles, cuando la UCO se ha personado en la Dirección General de la Guardia Civil en el marco de una investigación relacionada con unos supuestos chivatazos, según ha recogido Libertad Digital.

Vallejo ha entrado de lleno en la entrevista con una idea clara: la Policía y la Guardia Civil que defiende no es la que ve hoy. Sobre el modelo que imagina para el futuro ha sido tajante: "La policía que yo sueño para el siglo XXI, la Guardia Civil que yo sueño para el siglo XXI, que soñamos todos, es una fuerza de seguridad libre sin interferencias políticas", ha afirmado en directo.

El guardia civil ha lamentado que ahora se haya descubierto que también se estaba penetrando la Guardia Civil, así como el intento de "matar civilmente a todos los mandos y componentes del cuerpo, de este y el de la Policía Nacional, que han sido críticos".

"Si a un humilde cabo primero como yo o a un policía básico como Samuel Vázquez por ser críticos, por escribir tuits y por escribir libros han intentado perseguirnos sin haber tenido nunca jamás un problema, imagínate a aquellos policías y guardias civiles que directamente estaban luchando contra la corrupción de las instituciones, desde la UDEF o desde la UCO. Eso ha sido una persecución brutal y radical", ha dicho.

"Esto de verdad que no es el caso Koldo, no es el caso Ábalos, no es el caso Leire, es el caso Sánchez", ha matizado entonces, para después dar dos posibles escenarios: o Sánchez es "malo malísimo" o "es un tipo de tal ineptitud que no se está enterando de nada de lo que ocurre". Y ambas opciones, ha dicho, "serían terribles".

Preguntado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Vallejo se ha llegado a referir a él como "el peor ministro del Interior de la historia". "Y mira que el listón estaba abajo", ha añadido.

"Hemos tenido ya víctimas mortales entre los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Especialmente entre los guardias civiles golpeados por el narco. Pero eso es lo que de cara al público se ve, lo más evidente. Pero es que el acometimiento contra los miembros y las fuerzas y cuerpos de seguridad por la criminalidad, desde la básica a la organizada, es diaria y continua. Y solo nos faltaba ya que los criminales estuvieran integrados dentro de nuestras propias instituciones. Es que hasta ahí hemos llegado", ha lanzado.

Pese a todo, Vallejo ha querido separar esos casos de la totalidad del cuerpo y ha defendido que dentro "el 99% somos personas comprometidas por el sostenimiento de la democracia". Como ejemplo, ha citado la propia operación de la UCO de este jueves: "Es la propia Guardia Civil la que ha entrado en la Dirección General de la Guardia Civil para sacar a los garbanzos negros".