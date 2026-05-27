El auto del juez Pedraz confirma la exclusiva de Libertad Digital sobre el comienzo de la trama de las cloacas del PSOE se inició cuando el presidente del Gobierno Pedro Sánchez escribió una carta dirigiéndose a la ciudadanía tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Libertad Digital publicó el pasado mes de abril en exclusiva que los investigadores de la causa sospechaban que Sánchez ordenó montar las cloacas del PSOE durante los 5 días de reflexión que se tomó tras ser imputada su esposa por el titular del Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Ahora el auto del magistrado, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala como "punto de inflexión" la reunión mantenida en Ferraz a raiz de la imputación de Begoña Gómez.

"Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada. Desde ese momento, el grupo de personas liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez, del que además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, comienzan a desarrollar un serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización de estas causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, presentando como objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que, como se ha dicho, principalmente afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno", señala el auto.

El objetivo de este grupo clandestino en el que estarían involucrados el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, la fontanera Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset era el de desacreditar a guardias civiles, fiscales o jueces que investigaran a la familia de Pedro Sánchez o al PSOE.