El Ministerio de Bolaños intentó frenar el caso Zapatero

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: el caso Plus Ultra, Zapatero y Sánchez y sus socios.

El Gobierno intentó por todos los medios frenar el caso Plus Ultra

El Gobierno ha utilizado el Ministerio de Justicia para frenar la investigación de la causa. LD publica un vídeo en el que la fiscal del caso Plus Ultra, María Luisa Llop, aparece abroncando a los peritos independientes que cuestionaron la limpieza del rescate de la aerolínea por 53 millones de euros. Además, la pasada semana el diario ABC denunciaba que el Gobierno había relevado por sorpresa a la juez clave para perseguir delitos en Francia y Suiza, donde se destapó Plus Ultra.

El ministro de Justicia dijo entonces que la decisión se había tomado antes de que se conociese la causa. Sin embargo, el diario de Vocento acredita que el Ejecutivo cesó a la juez solo cuatro días después de que la Audiencia Nacional comunicase la solicitud de extradición de Simon Leendert Verhoeven, el bróker al que recurrió Plus Ultra para recibir créditos.

El País blanquea el rescate de Plus Ultra

El diario El País, que publica que "el juez sospecha que Plus Ultra desvió casi 16 millones del rescate a una red de blanqueo", trata de justificar al mismo tiempo que la aerolínea venezolana celebrase con ostras y champán la ayuda antes de que se hiciese oficial. Titula en portada, a cuatro columnas, "La SEPI anticipaba a las empresas que iban a recibir el rescate". La información supone una constatación, tal y como cree el juez Calama, de la existencia de al menos un indicio de tráfico de influencias. Sin embargo, el diario de Prisa dice que este proceder era habitual con las compañías que iban a obtener los rescates y asegura que otras cuatro cotizadas "comunicaron a los supervisores de los mercados que iban a recibir el rescate antes de que fuera aprobado".

Hablan de Técnicas Reunidas, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Airtificial y señalan que lo sabían con anterioridad por "la propia naturaleza del procedimiento, una especie de negociación, que permitía conocer cómo avanzaban los expedientes y se iban cumpliendo los requisitos". Es más, aseguran que esas comunicaciones a los mercados se producían "no solo antes de la aprobación por el Consejo de Ministros sino también antes de la decisión del consejo asesor del fondo de rescate". Como guinda, achacan una intención maliciosa al sumario del juez por "notar la falta de referencia a que esa información anticipada fuese habitual".

El plan Z de Zapatero en Venezuela

Los agentes de la UDEF incautaron varias agendas en el registro del domicilio de Julito Martínez, supuesto testaferro de Rodríguez Zapatero. En ellas aparecían el "Plan Z, Huawei y antiguos ministros socialistas", como destaca La Razón en portada. El íntimo amigo del expresidente hacía anotaciones que han servido para destapar "la conexión venezolana".

Así sabemos ahora que la trama tenía un plan para legitimar las elecciones fraudulentas del año pasado y que Maduro se negó a ponerlo en marcha. Sin embargo, Delcy Rodríguez lo está cumpliendo a pies juntillas: desde la falsa amnistía a los opositores hasta la convocatoria de elecciones regionales a gobernador para ganar tiempo y retrasar las presidenciales.

El nuevo canal TDT sanchista relacionado con Zapatero

El bloque rebelde de Prisa ha sido el elegido sin sorpresas por el Gobierno para hacerse con una nueva licencia de TDT de ámbito nacional. El consorcio Siete (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo) está participado al 25% por Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto y Adolfo Utor, que en la actualidad controlan alrededor del 15% de Prisa. Son los mismos que intentaron que el grupo mediático se adentrase de nuevo en el negocio de la televisión, lo que acabó en el choque entre José Miguel Contreras y Joseph Oughourlian. El cuarto integrante de Siete es José Luis Manzano, un empresario que fue ministro del Interior en el gobierno del argentino Carlos Menem. Tanto Prieto como Utor son accionistas de Global Alconaba, una empresa que aparece en el sumario del caso Plus Ultra porque otro de sus integrantes, Daniel Romero-Abreu, habría pagado —como señala ABC— cientos de miles de euros a Rodríguez Zapatero y a sus hijas.

En cuanto a Contreras, no forma parte del accionariado de Siete pero sí es asesor y una llave de entrada que permite acceder al Gobierno de Sánchez. José A. Pérez desvela en el diario de Vocento un dato interesante: "El cerebro de la operación es íntimo amigo del ministro Óscar López: el adjudicatario es muy cercano al adjudicador del proyecto". Dice ABC en el editorial que el nuevo canal nace con vocación de actuar como "altavoz del sanchismo" y que "no se trata únicamente de una concesión audiovisual, sino de la utilización del poder administrativo para sumar cañones a un aparato mediático adicto, donde destaca una RTVE desacreditada, en vísperas de un ciclo electoral decisivo".

El Ministerio de Bolaños intentó frenar el caso Zapatero 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/YoCWCbdvmF — esRadio (@esRadio) May 27, 2026

Se sigue hablando de las joyas de Zapatero

Las joyas encontradas en el interior de la caja fuerte del despacho de Rodríguez Zapatero siguen siendo objeto de debate y de valoración por parte de expertos gemólogos y tasadores. Se especula también sobre la posibilidad de que las joyas estén declaradas y lo explica Alejandra Olcese en El Mundo: para heredar ha de mediar un notario que adjudique los bienes mediante escritura pública y al recibir un lote de más de cien joyas cualquier contribuyente tiene obligación de tributar.

Si además el regalo tiene cierto valor, se debe pagar el impuesto de donaciones, y si se hereda de un fallecido se pasa por caja con el impuesto de sucesiones y, de nuevo, si se supera cierto umbral de riqueza, también habrá que tributar por el impuesto de patrimonio. Y en caso de que las joyas fueran producto de regalos, el PSOE —según Vozpópuli— debería suspender de militancia a Zapatero porque su código ético prohíbe regalos como las joyas que recibió. Adelantan, además, que el juez Calama va a citar a su esposa, Sonsoles Espinosa, para que explique el origen de sus joyas y sus cuentas comunes con el objetivo de indagar en si pudo participar a título lucrativo en los negocios de su marido.

Los socios no apoyarían una moción pero exigen elecciones

No habrá moción de censura porque los socios del Gobierno prefieren mantener sus privilegios. A lo máximo que llegan es a pedir que Sánchez adelante las elecciones generales como también ha hecho Emiliano García-Page, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Hoy se suma a esta exigencia el exlehendakari Íñigo Urkullu en una tribuna en El País en la que afirma que "ni soluciones como una cuestión de confianza o una moción de censura, ni mucho menos la opción de persistencia en la dinámica presente, se antojan como válidas.

Es tiempo de decir con responsabilidad: 'Hasta aquí hemos llegado de esta forma, y presentémonos a la ciudadanía con compromiso renovado por la democracia'". Desde el PP acusan a partidos como el PNV de hacer lo contrario de lo que dicen y retan al PSOE a que convoque elecciones y ponga al expresidente Zapatero como número dos de la lista de Sánchez.

Zapatero, un lobo con piel de cordero

Levantado el secreto de sumario y confirmada la imputación de la que se venía hablando desde hace tiempo, al expresidente Zapatero se le ha caído la careta de fingido redentor venezolano y falso artífice del fin de ETA. De modo que la prensa se llena estos días de artículos que abundan en su figura. Es el caso de la tribuna que firma hoy Rogelio Alonso en El Mundo en la que señala que "el modélico fin de ETA que el socialismo reivindica para tapar la corrupción de Zapatero es una mentira política organizada. Lo que hizo el expresidente fue brindarle legitimación fortaleciéndola ante la opinión pública".

En el mismo diario, Federico Jiménez Losantos firma una durísima columna en la que sostiene que "hay que ser el gen cancerígeno del peor hijo de perra para forrarse con el secuestro, tortura y asesinato de miles de venezolanos, fingiéndose mediador entre víctima y verdugo... abrazado al verdugo. Y ese ha sido desde que inauguró el Triángulo de las Mordidas —con Bono y Morodo, en el episodio de las fragatas— el negocio de Zapatero. Que prosperó vertiginosamente cuando Sánchez se pasó a Caracas, vía Delcy, que pagó su campaña para presidir la Internacional Socialista. El Plus Ultra es solo un caso especialmente obsceno de ese modelo criminal".

Sánchez rompe su silencio

El presidente del Gobierno valorará la imputación de Rodríguez Zapatero desde el Vaticano. Fuentes de su entorno más próximo admiten en El Mundo que la situación es "desesperante" pero tratan de limitar los daños. Insisten en que "lo de Zapatero es como si se le rompe la tubería a tu vecino de arriba y te empapa, pero no lo puedes arreglar tú".

Reconocen también que el escándalo les daña porque el expresidente tenía un papel importante en cuestiones estratégicas, sobre todo en cuestiones relacionadas con ERC, Junts, PNV y Podemos, pero niegan que tuviese algún peso en las decisiones relacionadas con la política internacional: "En política exterior no influía nada. Cero. Al revés. Todo lo hace Moncloa con Albares".