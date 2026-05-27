El "oportuno" viaje de Sánchez al Vaticano: audiencia privada con el Papa en pleno terremoto político en España

Pedro Sánchez ha sido recibido en audiencia por el papa León XIV para intentar capitalizar, en la medida de lo posible, la visita del Santo Padre a España, que comenzará el próximo sábado 6 de junio.

Sánchez fue recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia y por los 'gentilhombres' en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico. Posteriormente, le acompañaron a la zona donde se encuentra la biblioteca, lugar donde se celebran las reuniones con los jefes de Estado y Gobierno, para mantener una reunión privada. Una vez concluida, y tras el intercambio de regalos, el presidente del Gobierno mantendrá una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Sin duda, se trata de un 'oportuno' viaje a Roma que ha permitido a Sánchez ausentarse de la sesión de control al Gobierno tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y que tiene un fin muy claro: 'apuntarse' las posiciones de León XIV y de la Iglesia católica en cuestiones tan importantes para el Gobierno como la inmigración, el apoyo a la regularización extraordinaria o incluso buscar su apoyo en cuestiones como la polémica con Donald Trump, la condena por la guerra de Irán.

Por ese motivo, Sánchez, que no acudió a los funerales de las víctimas de la covid, de la DANA o de Adamuz, ni asistió al funeral del papa Francisco ni a la misa de inicio de pontificado de León XIV, se ha apresurado en confirmar su asistencia a la misa que tendrá lugar en la Sagrada Familia el miércoles 10 de junio y que estará presidida por Don Felipe y Doña Letizia.

Esta audiencia papal se produce después del intento del ministro Albares por cambiar el relato, ya que a principios de mayo anunció que había entregado a León XIV una invitación del presidente del Gobierno para que visitase España, no solo cuando ya se había confirmado el viaje de forma oficial, sino también porque quien invitó al Santo Padre a visitar nuestro país fue Felipe VI, el jefe del Estado. Dichas invitaciones se realizaron el pasado 18 de mayo de 2025, tras la misa de inicio del pontificado; por carta oficial, fechada el pasado 4 de febrero, según informó Zarzuela, y finalmente en persona el 20 de marzo, durante la audiencia que León XIV concedió a los Reyes en el Vaticano. El jefe del Ejecutivo, por su parte, se limita a enviar un mensaje de cortesía, respaldando dicha invitación.

La preocupación del Gobierno: el discurso del Papa en el Congreso

Las palabras que pueda pronunciar el Papa causan tanta expectación como nerviosismo en el Gobierno, ya que confía en que, en el discurso que va a pronunciar en el Congreso, el Papa aborde cuestiones sensibles como el derecho a la vida o la inmigración. Incluso confía en que las palabras del Papa puedan hacer cambiar de opinión a muchos sobre las últimas decisiones políticas.

Según ha podido saber Libertad Digital, el Gobierno habría pedido a la Santa Sede poder tener con antelación los discursos que va a pronunciar León XIV en nuestro país, especialmente el del Congreso. La respuesta de la Santa Sede ha sido negativa y no entregará con antelación las intervenciones, que podrán ser homilías y discursos. Asimismo, la intención del Santo Padre es la de cuidar al máximo las palabras que va a utilizar, en las que se espera una crítica al Gobierno por intentar introducir el derecho al aborto en la Constitución española, para que estas no puedan ser usadas de forma partidista.

Y es que en el Gobierno deberían saber que el Papa no hace política, simplemente se limita a proclamar el Evangelio. Por eso, si el Papa habla de la dignidad de los migrantes, no es que esté respaldando las políticas de Sánchez, sino que está recordando algo fundamental en el cristianismo: amar al prójimo como a ti mismo.